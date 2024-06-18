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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ допомагало ядерним дослідникам Ірану і відправляло їх на навчання до РФ, - Bild

 

МАГАТЕ надавало підтримку іранським дослідникам у галузі ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Зазначається, що Міжнародне агентство з атомної енергії минулого тижня оголосило, що Іран розширив свою ядерну програму.

При цьому видання пише, що саме МАГАТЕ роками надавало підтримку іранським дослідникам і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку в цій галузі.

З чого все почалося

У 2018 році американці вийшли з ядерної угоди з Іраном і посилили режим санкцій проти Тегерана. У результаті угода розсипалася, Іран перестав дотримуватися правил і обмежив зовнішній контроль.

Згідно з конфіденційними документами, МАГАТЕ згодом запустило програми фінансування іранської ядерної науки.

Наприкінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало мету проєкту "IRA2018001" у консультації з іранцями і пояснило, що діяльність буде нібито спрямована на підвищення кваліфікації та знань вчених і поліпшення апаратної та програмної інфраструктури, що сприятиме покращенню роботи та використання дослідницьких реакторів.

Навчання дослідників у Росії

Журналісти також повідомили, що МАГАТЕ фінансувало численні програми навчання вчених з Тегерана в Росії. Йдеться про те, що відібрані експерти інколи тижнями перебували на території держави-агресора "під крилом" російського "Росатому".

Bild пише, що наявні дані підтверджують підозри президента України Володимира Зеленського, адже він заявляв про існування альянсу Росії та Ірану. За його словами, Тегеран отримав від Москви "підтримку іранської ядерної програми" в обмін на постачання безпілотників.

Представник МАГАТЕ при цьому підтвердив факт навчання в Росії.

Ядерна програма Ірану

Вона включає в себе кілька дослідницьких об'єктів, два уранових рудники, дослідницький реактор і об'єкти з переробки урану, які включають в себе три відомих заводи зі збагачення урану.

Водночас на адресу Ірану постійно надходили і надходять звинувачення в розробці ядерної зброї. Наприкінці травня Reuters писало, що Іран близький до збагачення урану до рівня, необхідного для створення "ядерки".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, Росія
 

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