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АНАЛІТИКА

Китай вже має 500 боєголовок і продовжує нарощувати свій ядерний арсенал швидше, аніж будь-яка інша країна

 

Європейський аналітичний центр заявив, що Китай переміг інші супердержави, коли мова йде про збільшення запасів ядерних боєголовок: за рік з 410 ядерних боєголовок до 500.

«Китай нарощує свій ядерний арсенал швидше, ніж будь-яка інша країна», - сказав Ганс Крістенсен, експерт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI) зі зброї масового знищення.

За даними SIPRI, Китай збільшив кількість ядерних боєголовок з 410 у 2023 році до 500 на початку цього року. Але Китай, сказав Крістенсен, не єдина країна, яка була зайнята розширенням свого ядерного арсеналу.

Північна Корея збільшила кількість боєголовок на дві третини за останній рік: з 30 у 2023 році до 50 цього року. Утім, ядерні запаси цих країн однаково не можуть зрівнятися з тими, що є у США та Росії. З погляду загального арсеналу, США мають 5044 боєголовки, а Росія має 5580. Їхні загальні запаси становлять майже 90% світової ядерної зброї, за даними SIPRI.

«У 2020 році Міністерство оборони підрахувало, що оперативні запаси ядерних боєголовок Китаю становили близько 200 і, як очікується, щонайменше подвоїться до 2030 року. Однак Пекін прискорив свою ядерну експансію, і, за оцінками Міністерства оборони, станом на травень 2023 року арсенал Китаю налічував понад 500 активних ядерних боєголовок», - йдеться у звіті.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Китай
 

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