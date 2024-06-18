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Fitch підвищило прогноз зростання світової економіки у 2024 р. до 2,6% з 2,4%
10:09 18.06.2024 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз зростання світової економіки в 2024 році до 2,6% з 2,4%, що очікувалися в березні.
Поліпшення прогнозу зумовлене підвищенням впевненості у перспективах підйому європейської економіки, відновленням експортного сектору Китаю, а також посиленням імпульсу до зростання внутрішнього попиту на emerging markets, йдеться у оновленому огляді Global Economic Outlook (GEO).
Економічне зростання у США сповільнюється, але слабко, зазначають у Fitch. Агентство зберегло незмінним прогноз підвищення ВВП США цього року - на рівні 2,1%.
Прогноз зростання економіки єврозони на цей рік підвищено до 0,8% з 0,6%, Китаю - до 4,8% з 4,5%, emerging markets (без урахування Китаю) - до 3,7% з 3,2% .
"Очікуваний поворот до глобального пом'якшення грошово-кредитної політики почав набувати форми. Європейський центральний банк нещодавно знизив ставки, а Федеральна резервна система і Банк Англії, як очікується, зроблять це в третьому кварталі. Однак інфляція залишається напрочуд стійкою, і ми вважаємо, що зниження ставок у наступні 12-18 місяців буде плавнішим, ніж очікувалося раніше", - йдеться в огляді.
Fitch прогнозує уповільнення темпів зростання світової економіки в 2025 році до 2,4%, очікуючи, що зростання як у США, так і в єврозоні складе 1,5%. Темпи підвищення ВВП Китаю наступного року уповільняться до 4,5%, прогнозує агентство.
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