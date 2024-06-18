«Вибори» генсека НАТО: Рютте запропонував Орбану угоду і «обережно оптимістичний»

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте після переговорів з угорським прем'єром Віктором Орбаном у вівторок заявив, що він "з обережним оптимізмом" сподівається на подолання опозиції Угорщини, яка виступає проти того, щоб він став наступним главою НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це Рютте сказав журналістам після зустрічі з Орбаном на полях неформального саміту ЄС у Брюсселі, його цитує агентство AFP.

Рютте є явним фаворитом на посаду генсека Альянсу, коли цього року закінчиться термін повноважень нинішнього секретаря Єнса Столтенберга. Рютте заручився підтримкою більшості держав НАТО.

Але йому довелось докладати чимало зусиль, щоб здобути прихильність Віктора Орбана.

"Я з обережним оптимізмом дивлюся на Угорщину", - сказав Рютте журналістам після зустрічі з Орбаном.

Цього місяця Орбан заявив, що може відмовитися від своїх заперечень, якщо Рютте вибачиться за його критику угорського уряду і дозволить Угорщині не брати участь у планах НАТО щодо збільшення допомоги Україні.

Рютте сказав, що Орбан "не просив вибачень, і я сказав, що, очевидно, я взяв до уваги те, що сталося в Угорщині з точки зору реакції суспільства на те, що я сказав пару років тому".

"Ми залишили все як є, взявши до відома і дуже уважно дивлячись у майбутнє, і він не попросив жодних вибачень", - сказав Рютте, додавши, що він напише лист Орбану, в якому підсумує їхні переговори.

Між тим, за даними двох джерел Financial Times, на переговорах Рютте пообіцяв Орбану, що під час його перебування на посаді Угорщина матиме право відмовитися від участі в заходах НАТО на підтримку України, які відбуватимуться за межами території країн-членів Альянсу.

"Прем'єр-міністр Рютте письмово підтвердить прем'єр-міністру Орбану те, що вони обговорили. Це була хороша і відкрита розмова, і обидва погодилися зосередитися на майбутньому", - зазначив речник Рютте виданню.

Зі свого боку, Орбан заявив, що Рютте може отримати його підтримку, якщо погодиться дотримуватися угоди, яку Столтенберг уклав минулого тижня в Будапешті, щоб надати Угорщині право відмовитися від планів НАТО щодо допомоги Україні.

Провідні держави НАТО на чолі зі Сполученими Штатами наполягають на тому, щоб до саміту у Вашингтоні наступного місяця досягти домовленості про нового генсека Альянсу.