Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 20:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Нідерландах розширюють експеримент із кав’ярнями, де легально продають канабіс
09:33 18.06.2024 |
У Нідерландах із 17 червня розпочався черговий етап державного експерименту з регульованим продажем канабісу в кав'ярнях, який тепер поширюється на десять муніципалітетів замість двох.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NL Times.
Окрім муніципалітетів Бреда та Тільбург, де канабіс-кав'ярні працюють із грудня 2023 року, продавати цю речовину тепер зможуть Гронінген, Занстад, Алмере, Арнем, Неймеген, Ворне-ан-Зе, Херлен та Маастрихт.
Нова фаза експерименту триватиме три місяці й називається "перехідною фазою", під час якої оптимізується "кількість, якість і різноманітність" регульованих продуктів. Також збільшується обсяг канабісу, який кав'ярні можуть зберігати.
Після завершення цієї фази канабіс-кав'ярні зможуть продавати лише регульований обсяг канабісу, а не так звану "толеровану" кількість (менш як 5 грамів).
Нідерланди були першопрохідцями в декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні склалась практика, за якої людей не карають за споживання й продаж невеликої кількості марихуани, при цьому в країні досі заборонене її вирощування в комерційних цілях.
Крім того, в останні роки в Нідерландах більш консервативне ставлення до марихуани. Амстердам закриває канабіс-кав'ярні та заборонив куріння марихуани на деяких брукованих вулицях, що становлять його історичний центр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
|Автори економічного бронювання запропонували дві альтернативні моделі
|У «Резерв+» став доступний QR-код та електронний документ
|Більшість українців за те, щоб Зеленський залишався президентом до кінця воєнного стану, проти 22% - соцопитування КМІС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|“Це – моя гра”: видатні українські спортсменки руйнують стереотипи у спорті
У РУБРИЦІ
|Шведський виробник одягу H&M остаточно йде з Росії – російську дочірню компанію ліквідують
|Україна має з європейським виробником контракт на 54 гаубиці RCH 155
|У парламенті Швейцарії хочуть дозволити непрямі поставки зброї в Україну
|Суд скасував заборону на участь Ізраїлю в оборонній виставці у Франції
|Україна і Польща поглиблюватимуть співпрацю у молочній галузі
|Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ
Бізнес
|Акціонери Tesla схвалили рекордну виплату Маску в розмірі $56 млрд
|Акціонери Tesla подали до суду на Маска за створення конкуруючої компанії зі штучного інтелекту
|iOS 18 дасть змогу використовувати Apple Pay на Windows
|Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук