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АНАЛІТИКА

У Нідерландах розширюють експеримент із кав’ярнями, де легально продають канабіс

У Нідерландах розширюють експеримент із кав’ярнями, де легально продають канабіс

 

У Нідерландах із 17 червня розпочався черговий етап державного експерименту з регульованим продажем канабісу в кав'ярнях, який тепер поширюється на десять муніципалітетів замість двох.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NL Times.

Окрім муніципалітетів Бреда та Тільбург, де канабіс-кав'ярні працюють із грудня 2023 року, продавати цю речовину тепер зможуть Гронінген, Занстад, Алмере, Арнем, Неймеген, Ворне-ан-Зе, Херлен та Маастрихт.

Нова фаза експерименту триватиме три місяці й називається "перехідною фазою", під час якої оптимізується "кількість, якість і різноманітність" регульованих продуктів. Також збільшується обсяг канабісу, який кав'ярні можуть зберігати.

Після завершення цієї фази канабіс-кав'ярні зможуть продавати лише регульований обсяг канабісу, а не так звану "толеровану" кількість (менш як 5 грамів).

Нідерланди були першопрохідцями в декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні склалась практика, за якої людей не карають за споживання й продаж невеликої кількості марихуани, при цьому в країні досі заборонене її вирощування в комерційних цілях.

Крім того, в останні роки в Нідерландах більш консервативне ставлення до марихуани. Амстердам закриває канабіс-кав'ярні та заборонив куріння марихуани на деяких брукованих вулицях, що становлять його історичний центр.
 

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