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АНАЛІТИКА

Американський гігант Caterpillar остаточно пішов з Росії

 

Американський машинобудівельний гігант Caterpillar завершив продаж своїх російських активів місцевій компанії "ПСК-Нові рішення", яка належить вірменському інвестиційному фонду Balchug Capital.

Угоду було офіційно завершено 14 червня, повідомляє Reuters із посиланням на документи російської компанії.

Вартість угоди не розголошується.

Як повідомлялося, один з найбільших світових виробників будівельної та гірничовидобувної техніки - американська корпорація Caterpillar - вирішила призупинити постачання та виробництво техніки в Росії у березні 2022 року. Згодом вона домовилася про продаж своїх російських активів місцевому ТОВ "ПСК-Нові рішення". У листопаді 2023 року угоду дозволив російський президент Путін.

Caterpillar мав два виробничих майданчики в Росії - у Ленінградській області та у Новосибірську, де вироблялися великовантажні самоскиди, гідравлічні екскаватори, кузови для кар'єрних самоскидів, а також компоненти для машин та обладнання.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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