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Столтенберг: йдеться тільки про модернізацію, а не про збільшення кількості ядерної зброї
08:46 18.06.2024 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стверджує, що стосовно ядерної зброї йдеться виключно про модернізацію, а не про збільшення її кількості.
Про це він сказав журналістам у понеділок у Вашингтоні після закінчення зустрічі з президентом США Джо Байденом, відповідаючи на запитання журналістів про ядерну зброю НАТО.
"Немає планів збільшення кількості (ядерного) озброєння. Те, що ми робимо, полягає в тому, що ми замінюємо застарілі літаки новими сучасними літаками 5-го покоління, і США модернізують озброєння. Це - модернізація засобів ядерного стримування, яке є вже багато років. Нічого нового немає, це те, про що ми вже давно говорили", - сказав Столтенберг.
При цьому генсек нагадав, що фактор ядерного стримування у НАТО є десятиліттями. "Це не ново, так само як і не ново те, що ми модернізуємо цей ядерний стримувальний фактор, замінюючи старі літаки сучасними", - повторив він.
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