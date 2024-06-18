Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 09:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Франції мають намір збільшити виробництво мінометних снарядів у чотири рази
08:44 18.06.2024 |
Французька промислова компанія Thales має намір збільшити виробництво мінометних снарядів у чотири рази до 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
Компанія зазначила, що на заводі в Ла-Ферте-Сен-Обен буде значно збільшено темпи виробництва - з 20 000 боєприпасів на рік у 2023 році до більш ніж 80 тисяч снарядів на рік до 2026 року.
Постачання 120-мм боєприпасів за цими контрактами здійснюватимуть поетапно з 2024 до 2029 року, причому перше постачання заплановано на останній квартал 2024 року.
У компанії зазначили, що 120-мм нарізні боєприпаси, вироблені Thales, є єдиними боєприпасами, які за своїми характеристиками еквівалентні 155-мм боєприпасам.
Раніше повідомлялося, що одна з країн-членів НАТО замовила німецькій оборонній компанії Rheinmetall постачання артилерійських боєприпасів на суму 300 млн євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Столтенберг: йдеться тільки про модернізацію, а не про збільшення кількості ядерної зброї
|У Франції мають намір збільшити виробництво мінометних снарядів у чотири рази
|Лідери Євросоюзу на зустрічі не дійшли згоди щодо керівних посад ЄС
|У Білому домі прокоментували підсумки Глобального саміту миру
|Руанда зникла з числа підписантів спільного комюніке Глобального саміту миру
|Міністр оборони Канади: Зараз не на часі відправлення інструкторів в Україну
|Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій
Бізнес
|Boeing досліджує нову проблему якості літаків 787 – Reuters
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro