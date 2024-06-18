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Лідери Євросоюзу на зустрічі не дійшли згоди щодо керівних посад ЄС
08:41 18.06.2024 |
Лідери Євросоюзу на зустрічі у понеділок не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років після євровиборів, що пройшли раніше у червні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Нинішній президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що лідерам ЄС потрібно більше часу.
"Це була хороша розмова, (вона) йде в правильному напрямку, я вважаю. Але сьогодні ми не дійшли згоди", - сказав він журналістам після зустрічі.
За його словами, партії внесли свої пропозиції щодо цих посад, і для досягнення згоди ще потрібно буде попрацювати. Він не деталізував ці пропозиції.
Лідери ЄС мають ухвалити офіційне рішення на саміті 27-28 червня.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розраховує отримати другий мандат після того, як її правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) здобула перемогу на європейських виборах.
Лідери ЄС також мають домовитись щодо інших ключові посад, включаючи голів Євроради та Європарламенту, а також посаду головного дипломата Європейського Союзу.
Серед кандидатів на посаду наступного керівника Євроради - експрем'єр-соціаліст з Португалії Антоніу Кошта, на посаду глави дипломатії ЄС - прем'єрка-лібералка з Естонії Кая Каллас, на посаду глави Європейського парламенту - чинна президентка цього органу Роберта Метсола.
Щоб отримати другий мандат, фон дер Ляєн також знадобляться голоси більшості у Європарламенті - щонайменше 361 із 720 євродепутатів. Якщо лідери ЄС досягнуть домовленості щодо найвищих посад, парламент може проголосувати вже 18 липня за її обрання.
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