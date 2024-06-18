Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 01:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США різко висловилися на адресу В'єтнаму через запланований візит Путіна в Ханой
23:36 17.06.2024 |
Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати столицю В'єтнам, але жодна країна не повинна надавати йому платформу для пропаганди його війни.
Про це заявив представник посольства США в Ханої, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні в Кремлі повідомили, що Путін відвідає В'єтнам 19-20 липня, планується підписання низки двосторонніх документів.
Водночас варто нагадати, що Ханой проігнорував саміт миру у Швейцарії щодо питання України і одночасно відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС до Росії на початку минулого тижня.
Як реагують у США
Планується, що Путін зустрінеться з новим президентом В'єтнаму То Ламом. Але США, які торік поліпшили відносини з В'єтнамом і є головним торговельним партнером цієї країни, відреагували на запланований візит Путіна різко.
"Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для пропаганди його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої злодіяння", - сказав представник посольства США в Ханої.
Також представник посольства сказав, що якщо Путін зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права.
Що Путін може обговорювати з владою В'єтнаму
Reuters пише, що Путін під час свого візиту до В'єтнаму оголосить про угоди в таких секторах, як торгівля, інвестиції, технології та освіта. Однак дискусії з в'єтнамськими лідерами, ймовірно, будуть зосереджені на більш делікатних питаннях.
"Ці переговори стосуватимуться зброї, найбільшим постачальником якої історично є Росія", - пише видання.
Також може йтися про енергетику, адже російські компанії працюють на в'єтнамських газових і нафтових родовищах у районах Південно-Китайського моря. Крім того, можуть обговорюватися і платежі, оскільки обидві країни відчувають труднощі з проведенням транзакцій через санкції США щодо російських банків.
Путін планує відвідати не тільки В'єтнам
Диктатор Володимир Путін через ордер Міжнародного кримінального суду на арешт обмежений у пересуваннях і не багато країн світу готові його приймати. Нещодавно він відвідував Китай.
Але сьогодні стало відомо, що глава Кремля збирається поїхати до КНДР. Видання The Washington Post припустило, про що говоритимуть диктатори.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міністр оборони Канади: Зараз не на часі відправлення інструкторів в Україну
|Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій
|Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу
|США різко висловилися на адресу В'єтнаму через запланований візит Путіна в Ханой
|«Дружній візит»: Путін їде до Кім Чен Ина
|Холдинг Уоррена Баффета продав акції в китайській BYD на майже 40 мільйонів доларів
Бізнес
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг