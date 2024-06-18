США різко висловилися на адресу В'єтнаму через запланований візит Путіна в Ханой

Російський диктатор Володимир Путін планує відвідати столицю В'єтнам, але жодна країна не повинна надавати йому платформу для пропаганди його війни.

Про це заявив представник посольства США в Ханої, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні в Кремлі повідомили, що Путін відвідає В'єтнам 19-20 липня, планується підписання низки двосторонніх документів.

Водночас варто нагадати, що Ханой проігнорував саміт миру у Швейцарії щодо питання України і одночасно відправив свого заступника міністра закордонних справ на зустріч БРІКС до Росії на початку минулого тижня.

Як реагують у США

Планується, що Путін зустрінеться з новим президентом В'єтнаму То Ламом. Але США, які торік поліпшили відносини з В'єтнамом і є головним торговельним партнером цієї країни, відреагували на запланований візит Путіна різко.

"Жодна країна не повинна надавати Путіну платформу для пропаганди його агресивної війни та іншим чином дозволяти йому нормалізувати свої злодіяння", - сказав представник посольства США в Ханої.

Також представник посольства сказав, що якщо Путін зможе вільно подорожувати, це може нормалізувати кричущі порушення Росією міжнародного права.

Що Путін може обговорювати з владою В'єтнаму

Reuters пише, що Путін під час свого візиту до В'єтнаму оголосить про угоди в таких секторах, як торгівля, інвестиції, технології та освіта. Однак дискусії з в'єтнамськими лідерами, ймовірно, будуть зосереджені на більш делікатних питаннях.

"Ці переговори стосуватимуться зброї, найбільшим постачальником якої історично є Росія", - пише видання.

Також може йтися про енергетику, адже російські компанії працюють на в'єтнамських газових і нафтових родовищах у районах Південно-Китайського моря. Крім того, можуть обговорюватися і платежі, оскільки обидві країни відчувають труднощі з проведенням транзакцій через санкції США щодо російських банків.

Путін планує відвідати не тільки В'єтнам

Диктатор Володимир Путін через ордер Міжнародного кримінального суду на арешт обмежений у пересуваннях і не багато країн світу готові його приймати. Нещодавно він відвідував Китай.

Але сьогодні стало відомо, що глава Кремля збирається поїхати до КНДР. Видання The Washington Post припустило, про що говоритимуть диктатори.