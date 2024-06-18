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Холдинг Уоррена Баффета продав акції в китайській BYD на майже 40 мільйонів доларів
23:20 17.06.2024 |
Компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала 1,3 мільйона акцій китайського виробника електрокарів BYD за 39,8 мільйона доларів.
Про це повідомляє Reuters.
Berkshire Hathaway Уоррена Баффета скоротив свою частку в китайській компанії BYD, яка торік обійшла Tesla і стала найбільшим у світі продавцем електромобілів.
Компанія Баффета почала інвестувати в компанію BYD, що базується в Шеньчжені, у 2008 році. Тоді вона заплатила 230 мільйонів доларів за близько 225 мільйонів акцій, що на той час дорівнювало 10% від усіх випущених акцій.
В повідомленні зазначається, що Berkshire інвестує переважно в США. І інвестиції в китайську BYD були винятком.
Компанія почала продавати свою частку у 2022 році, після того, як ціна акцій BYD зросла більш ніж у 20 разів.
Повідомляється, що ціна акцій впала приблизно на 30% з моменту досягнення піка в червні 2022 року.
У квітні Tesla витіснила BYD і повернула собі статус найбільшого продавця електромобілів у світі.
Таким чином після продажу частка компанії Баффета у випущених BYD акціях скоротилась до 6,90% з 7,02%.
Нагадаємо:
З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
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