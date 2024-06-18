Торговельна війна: Китай почав антидемпінгове розслідування проти імпорту свинини з ЄС

Китай 17 червня розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та її субпродуктів з Європейського Союзу, пише Reuters.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що розслідування має бути завершено до 17 червня 2025 року, але за потреби його можна продовжити ще на шість місяців.

Європейські виробники свинини повинні мати можливість продовжувати безмитний експорт до Китаю, поки триває розслідування, в очікуванні рішення та оголошення тарифів китайською стороною.

Згідно з даними митниці, на ЄС припадає більше половини свинини на суму приблизно $6 млрд, імпортованої Китаєм у 2023 році, близько чверті з яких було лише з Іспанії.

Друге та третє місце в рейтингу посідають Нідерланди та Данія, минулого року вони експортували до Китаю продуктів зі свинини на $620 млн та $550 млн.

Торговельна війна

Раніше Європейська Комісія оголосила, що з 4 липня цього року запровадить мита на імпорт китайських електромобілів у розмірі до 38,1%, що значно перевищує рівень мита, якого очікували.

У травні цього року повідомлялося, що Китай готовий ввести тарифи до 25% на імпортні автомобілі автовиробників Європейського Союзу та США на тлі зростання торговельної напруженості.

Раніше Адміністрація президента США Джо Байдена анонсувала підвищення мит на ввезення в країну широкого асортименту китайських товарів, включно з електромобілями, напівпровідниковими компонентами, акумуляторами, сонячними панелями та мінеральною сировиною.

Загалом збільшення мит у 2024-2026 роках стосуватиметься товарів китайського експорту на суму близько $18 млрд на рік.

У вересні минулого року Міністерства фінансів США та Китаю домовилися про створення економічної та фінансової робочих груп з метою зміцнення відносин між країнами.

До того в Міжнародному валютому фонді заявляли, що геополітична фрагментація, спричинена напруженістю між США та Китаєм, ризикує завдати шкоди світовій економіці, оскільки прямі іноземні інвестиції та капітал все більше спрямовуються до об'єднаних блоків країн.

За підсумками серпня 2023 року частка Китаю в імпорті товарів США за підсумками серпня впала до найнижчого рівня з 2006 року. Так, частка імпортних товарів із Китаю за цей період становила 14,6%.