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АНАЛІТИКА

Adidas потрапив у корупційний скандал у Китаї. Менеджери підозрюються у хабарях

 

Adidas розпочала розслідування звинувачень у великомасштабному хабарництві менеджерів компанії в Китаї на мільйони доларів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія отримала листа від інформатора з повідомленням про організацію схеми відкатів, яку нібито організували топменеджери Adidas China, включно й керівник маркетингового відділу. У листі стверджується, що співробітники Adidas отримували відкати від зовнішніх постачальників послуг.

У Adidas поки не оголошують деталі порушень, посилаючись на перебіг розслідування.

"Adidas дуже серйозно ставиться до звинувачень у можливих порушеннях нормативних вимог і прагне дотримуватись правових і внутрішніх правил і етичних стандартів на всіх ринках, де ми працюємо", - йдеться в заяві компанії.

Протягом останніх 18 місяців Adidas працювала над збільшенням продажів у Китаї, поступившись значною часткою ринку конкурентам ще до пандемії COVID-19, зазначають в агентстві.

Маркетинговий бюджет Adidas у Китаї становив понад $260 млн.

Акції Adidas впали на 4% у понеділок, 17 червня, після публікації новин про корупцію у Китаї.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

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