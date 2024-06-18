Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

У мережу потрапила брошура німецько-французького концерну KNDS, яка демонструє останню розробку компанії: новий основний бойовий танк Leopard 2A-RC 3.0. Танк базується на шасі Leopard 2 і має революційну безпілотну башту.

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

Leopard 2A-RC 3.0 керується екіпажем з трьох осіб - командир, навідник та механік-водій. Безпілотна башта розміщена повністю окремо від шасі з екіпажем. Вона має новітню систему наведення гармат і є надзвичайно пласкою, що покращує профіль танка та зменшує зону, у якій можна уразити танк, на 30%.

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

Танк отримав покращений захист екіпажу, адаптовану башту для різних головних калібрів і модульний автомат заряджання, який дозволяє вистрілювати три снаряди за десять секунд. Комплект озброєння налаштовується як для прямої видимості, так і поза нею.

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

Танк Leopard 2A-RC 3.0 важить менше ніж 60 т. Він має 7,95 м в довжину (11,17 м з гарматою), 3,77 м в ширину і 2,44 метра у висоту до даху башти та 2,84 метра до верхньої частини надбудованих систем. Завдяки двигуну потужністю 1100 кВт (1500 к. с.) танк може розвивати швидкість понад 65 км/год із запасом ходу 460 км. Він має дорожній просвіт 500 мм.

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

У наявності удосконалений набір датчиків для покращеної тактичної та ситуаційної обізнаності, інструмент керування безпілотним літальним апаратом, цифрова система керування місією та 4D системою керування вогнем, що використовує технологію X-by-Wire. Набір датчиків включає оптроніку та численні системи виявлення: лазерне попередження, оптичне виявлення та виявлення дронів.

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

Розробка основних бойових танків з безпілотними баштами є сучасною тенденцією у розвитку бронетехніки. Серед інших спроб реалізації цієї технології - американський демонстраційний танк AbramsX та російський Т-14 «Армата».

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS

 

Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6485
  0,0005
 0,00
EUR
 1
 43,5366
  0,0584
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес