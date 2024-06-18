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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Представлений Leopard 2A-RC 3.0 — танк з безпілотною баштою від KNDS
17:40 17.06.2024 |
У мережу потрапила брошура німецько-французького концерну KNDS, яка демонструє останню розробку компанії: новий основний бойовий танк Leopard 2A-RC 3.0. Танк базується на шасі Leopard 2 і має революційну безпілотну башту.
Leopard 2A-RC 3.0 керується екіпажем з трьох осіб - командир, навідник та механік-водій. Безпілотна башта розміщена повністю окремо від шасі з екіпажем. Вона має новітню систему наведення гармат і є надзвичайно пласкою, що покращує профіль танка та зменшує зону, у якій можна уразити танк, на 30%.
Танк отримав покращений захист екіпажу, адаптовану башту для різних головних калібрів і модульний автомат заряджання, який дозволяє вистрілювати три снаряди за десять секунд. Комплект озброєння налаштовується як для прямої видимості, так і поза нею.
Танк Leopard 2A-RC 3.0 важить менше ніж 60 т. Він має 7,95 м в довжину (11,17 м з гарматою), 3,77 м в ширину і 2,44 метра у висоту до даху башти та 2,84 метра до верхньої частини надбудованих систем. Завдяки двигуну потужністю 1100 кВт (1500 к. с.) танк може розвивати швидкість понад 65 км/год із запасом ходу 460 км. Він має дорожній просвіт 500 мм.
У наявності удосконалений набір датчиків для покращеної тактичної та ситуаційної обізнаності, інструмент керування безпілотним літальним апаратом, цифрова система керування місією та 4D системою керування вогнем, що використовує технологію X-by-Wire. Набір датчиків включає оптроніку та численні системи виявлення: лазерне попередження, оптичне виявлення та виявлення дронів.
Розробка основних бойових танків з безпілотними баштами є сучасною тенденцією у розвитку бронетехніки. Серед інших спроб реалізації цієї технології - американський демонстраційний танк AbramsX та російський Т-14 «Армата».
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