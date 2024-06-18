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АНАЛІТИКА

У парламенті Вірменії обговорять потенційний референдум щодо членства у ЄС

 

У парламенті Вірменії запланували обговорення щодо потенційного проведення в країні референдуму про вступ до ЄС.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

На сайті парламенту Вірменії з'явилося оголошення про те, що на ранок 21 червня заплановано слухання на тему "пропозиція проведення референдуму щодо подання Вірменією заявки на членство у ЄС".

З ініціативою такого обговорення виступила "Платформа демократичних сил Вірменії", до якої входять декілька політсил. Раніше ці партії закликали прем'єра Нікола Пашиняна організувати такий референдум найближчим часом.

Нагадаємо, у квітні Європарламент ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість надання Вірменії кандидатського статусу на вступ у ЄС.

Після того вірменський прем'єр Нікол Пашинян заявив, що ця резолюція має стати предметом обговорення у Вірменії.
 

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