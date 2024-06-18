Індія веде перемовини з норвезькою Equinor щодо запасів нафти

Індія веде перемовини з норвезькою компанією Equinor ASA щодо її участі в стратегічних запасах нафти країни, а також щодо довгострокових угод зі скрапленого природного газу з портфелів компанії у США й Катарі, повідомляє газета Mint.

Відповідно до повідомлення в газеті з посиланням на дані джерел, знайомих з обговореннями, отримання зобов'язань від Equinor стане другою такою угодою для Індії після аналогічного контракту з Abu Dhabi National Oil Co.

Індія, третій за величиною споживач енергії у світі, також просить Equinor узяти участь у її програмі розвідки й видобутку, повідомляє Mint із посиланням на невідомого індійського чиновника.

Як повідомляло Bloomberg News раніше цього місяця, державна Indian Oil Corporation вела перемовини з майже дюжиною постачальників скрапленого природного газу щодо довгострокових контрактів на постачання.

Угода про LNG з Equinor допоможе Індії зміцнити майбутній імпорт газу. IOL уклала довгостроковий контракт на СПГ з французькою Total Energies на постачання 1 млн метричних тонн на рік протягом приблизно 10 років. Країна вивчає такі угоди з Adnoc, йдеться у матеріалі.

На запити, надіслані Mint до Міністерства енергетики Індії й дирекції Equinor, відповіді не надійшли.