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Індія веде перемовини з норвезькою Equinor щодо запасів нафти
16:54 17.06.2024 |
Індія веде перемовини з норвезькою компанією Equinor ASA щодо її участі в стратегічних запасах нафти країни, а також щодо довгострокових угод зі скрапленого природного газу з портфелів компанії у США й Катарі, повідомляє газета Mint.
Відповідно до повідомлення в газеті з посиланням на дані джерел, знайомих з обговореннями, отримання зобов'язань від Equinor стане другою такою угодою для Індії після аналогічного контракту з Abu Dhabi National Oil Co.
Індія, третій за величиною споживач енергії у світі, також просить Equinor узяти участь у її програмі розвідки й видобутку, повідомляє Mint із посиланням на невідомого індійського чиновника.
Як повідомляло Bloomberg News раніше цього місяця, державна Indian Oil Corporation вела перемовини з майже дюжиною постачальників скрапленого природного газу щодо довгострокових контрактів на постачання.
Угода про LNG з Equinor допоможе Індії зміцнити майбутній імпорт газу. IOL уклала довгостроковий контракт на СПГ з французькою Total Energies на постачання 1 млн метричних тонн на рік протягом приблизно 10 років. Країна вивчає такі угоди з Adnoc, йдеться у матеріалі.
На запити, надіслані Mint до Міністерства енергетики Індії й дирекції Equinor, відповіді не надійшли.
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