Париж через вибори втратив статус найбільшого фондового ринку Європи

Через дострокові вибори у Франції Париж втратив статус найбільшого фондового ринку Європи, свідчать підрахунки Bloomberg.

Несподіване рішення президента Емманюеля Макрона розпустити парламент налякало ринок і призвело до розпродажів на біржі. Лише за один тиждень акції французьких компаній стали на $258 млрд дешевшими. Цінні папери таких банків, як Societe Generale, BNP Paribas і Credit Agricole, впали більше ніж на 10%.

Загальна ринкова капіталізація публічних французьких компаній скоротилась до $3,13 трлн, що дозволило Великій Британії після двох років повернути собі перше місце в Європі з показником $3,18 трлн. У глобальному масштабі Британія зараз шостий за величиною фондовий ринок.

Велика Британія теж готується до парламентських виборів (вони відбудуться 4 липня), але там результати прогнозовані. Інвестори упевнені в перемозі Лейбористської партії Кіра Стармера з великим відривом.

У Франції ситуація невизначена: на перемогу претендують як ультраправі з партії Марін Ле Пен "Національне відродження", так і ультраліві, які погрожують скасувати більшість економічних реформ Макрона.