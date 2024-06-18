Фінансові новини
- |
- 18.06.24
- |
- 01:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Париж через вибори втратив статус найбільшого фондового ринку Європи
14:39 17.06.2024 |
Через дострокові вибори у Франції Париж втратив статус найбільшого фондового ринку Європи, свідчать підрахунки Bloomberg.
Несподіване рішення президента Емманюеля Макрона розпустити парламент налякало ринок і призвело до розпродажів на біржі. Лише за один тиждень акції французьких компаній стали на $258 млрд дешевшими. Цінні папери таких банків, як Societe Generale, BNP Paribas і Credit Agricole, впали більше ніж на 10%.
Загальна ринкова капіталізація публічних французьких компаній скоротилась до $3,13 трлн, що дозволило Великій Британії після двох років повернути собі перше місце в Європі з показником $3,18 трлн. У глобальному масштабі Британія зараз шостий за величиною фондовий ринок.
Велика Британія теж готується до парламентських виборів (вони відбудуться 4 липня), але там результати прогнозовані. Інвестори упевнені в перемозі Лейбористської партії Кіра Стармера з великим відривом.
У Франції ситуація невизначена: на перемогу претендують як ультраправі з партії Марін Ле Пен "Національне відродження", так і ультраліві, які погрожують скасувати більшість економічних реформ Макрона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Учасники Саміту миру опублікували спільне комюніке
|Дві країни відкликали свої підписи під спільним комюніке після Саміту миру у Швейцарії
|Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації
|США надають Україні $1,5 млрд на енергосектор та гумдопомогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міністр оборони Канади: Зараз не на часі відправлення інструкторів в Україну
|Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій
|Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу
|США різко висловилися на адресу В'єтнаму через запланований візит Путіна в Ханой
|«Дружній візит»: Путін їде до Кім Чен Ина
|Холдинг Уоррена Баффета продав акції в китайській BYD на майже 40 мільйонів доларів
Бізнес
|BMW представила нове покоління 1 серії
|Apple третій рік поспіль – найдорожчий бренд світу: рейтинг Kantar
|Застосунок Google Phone уже підтримує зворотний пошук за номером через Google Пошук
|MediaTek працює над своєю версією чипа на ARM для комп’ютерів Copilot+
|Відео на YouTube можна знайти за допомогою камери: Google Lens на YouTube тепер доступний на Android
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг