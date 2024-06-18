Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ЄС остаточно схвалили проєкт відновлення природного стану довкілля

 

Країни Євросоюзу в понеділок остаточно схвалили масштабний і довгоочікуваний план про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Ради ЄС.

Закон, спрямований на відновлення екосистем, видів та середовищ існування в ЄС, ухвалили на зустрічі міністрів довкілля в Люксембурзі після того, як він отримав необхідну підтримку кваліфікованої більшості у 15 з 27 голосів країн-членів.

"Це останній крок перед тим, як закон набуде чинності", - заявила у X (Twitter) Бельгія, яка головує в Раді ЄС.

Восени минулого року представники Європарламенту й Ради ЄС досягли попередньої політичної домовленості щодо регламенту про відновлення довкілля, який передбачає відновлення всіх екосистем, які цього потребують, до 2050 року.

Втім, протягом декількох місяців план стикався з опозицією з боку кількох країн-членів ЄС на тлі безперервних протестів фермерів, що призвело до того, що законопроєкт зайшов у глухий кут.

Європейська комісія запропонувала ухвалити регламент ще у червні 2022 року в межах стратегії ЄС щодо біорізноманіття з огляду на те, що понад 80% європейських екосистем перебувають у поганому стані.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6485
  0,0005
 0,00
EUR
 1
 43,5366
  0,0584
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес