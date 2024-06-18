Результати спільного дослідження Active Group та Experts Club щодо ставлення українців до країн Східної Азії та Близького Сходу

В регіоні Південно-східної Азії найбільш позитивне ставлення в українців зберігається до Японії та Південної Кореї. Про це свідчать результати спільного дослідження аналітичного центру Experts Club та дослідницької компанії Active Group, представлене на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.



"Наше дослідження показало, що у Східній Азії українці найбільше підтримують Японію та Південну Корею. Ставлення до цих країн значною мірою залежить від їхньої підтримки України після початку війни. У кавказькому регіоні зберігається позитивне ставлення до Грузії. Також більше 50% українців позитивно ставляться до Казахстану. Найменший рівень підтримки під час дослідження зафіксовано щодо таких країн, як КНДР, Сирія Ірак", - зазначив директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній.

Також, за словами експерта, досить красномовним є, вочевидь, негативне ставлення українців до КНР.

"Позитивно до Китаю ставляться 4% громадян, здебільшого позитивно - 16,7%, негативно - 58,8%, і ще 20% не визначилися. Зараз позиція Китаю є не зовсім однозначною по відношенню до України, що й відображається у ставленні українців", - підкреслив Позній.

В свою чергу, засновник аналітичного центру Experts Club та заступник директора Інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін представив аналіз зовнішньої торгівлі України з рядом азійських країн, сформований на підставі даних Державної митної служби за 2023 рік.

"Найбільшим ринком збуту українських товарів в Азії є Китай - понад 2 мільярди доларів. Друге місце займає Індія, далі Казахстан, Грузія, Ірак та Індонезія. Щодо імпорту, найбільшим імпортером до України є також Китай - понад 10 мільярдів доларів. Далі йдуть Індія, Японія, Корея, В'єтнам. За показником загального обсягу торгівлі між Україною та цими країнами також лідирує Китай - майже 13 мільярдів доларів. Друге місце займає Індія - 2,5 мільярда, далі Японія - майже мільярд", - розповів Уракін.

За його словами, аналіз економічних даних свідчить про значні торговельні зв'язки України з країнами Близького Сходу та Східної Азії. При цьому Китай залишається одним з найбільших торговельним партнером нашої країни як за експортом, так і за імпортом.

"Залишається проблема дефіциту торгівлі, оскільки Україна витрачає значні кошти на імпорт, при цьому мало заробляючи на експорті. Це реальна проблема. За 2023 рік дефіцит торгівлі України з усіма країнами складає понад 27 мільярдів доларів. Дефіцит з Китаєм - 8 мільярдів доларів. Позитивне сальдо серед представлених сьогодні країн спостерігаємо лише з Іраком - майже 200 мільйонів доларів на користь України, Грузією - 100 мільйонів та Вірменією - 54 мільйони", - додав Уракін.

Голова Українсько-арабської ділової ради, член Ради національних спільнот України доктор Емад Абу Алруб підкреслив, що важливість відносин України з країнами Азії та арабського світу не можна переоцінити, і наразі Україна робить важливі кроки для розвитку цих відносин.

"Україна має значні можливості на ринках арабських країн, що загалом мають понад 550 мільйонів населення. Арабські країни є постійним ринком для наших товарів. Після 2014 року відкрилися нові ринки для нашої країни, особливо в Азії. Українська арабська ділова рада активно працює для розвитку цих відносин. Нам потрібно створити стратегічний план для покращення відносин на рівні економіки, політики та культури. Ми маємо значні шанси на успіх, але потрібна краща комунікація та маркетинг", - підкреслив доктор Абу Алруб.

Він також додав, що Саудівська Аравія зацікавлена в співпраці з Україною через інвестування не лише у торгівлю, але й у сільське господарство, технології та інші проекти. Інші цікаві країни - ОАЕ, Катар, Єгипет. Всі вони також мають великий потенціал для інвестицій в Україну.

На завершення, Максим Уракін закликав посольства іноземних країн більш активно налагоджувати комунікацію з українським суспільством.

"Якщо можна, то будь-ласка надавайте інформацію журналістам про те, що ви тут робите, як допомагаєте в гуманітарній сфері. Через ці зв'язки ми будемо поглиблювати нашу співпрацю, адже те як громадяни України відносяться до ваших країн залежить також і від вашої роботи", - підсумував він.