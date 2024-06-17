ХАМАС не влаштовує мирний план Байдена

Терористичну організацію ХАМАС не влаштовують останні пропозиції про перемир'я в Секторі Гази, зокрема, план, запропонований президентом США Джо Байденом. Про це заявив прессекретар ХАМАСу у Лівані Осама Хамдан в інтерв'ю американській медіакомпанії CNN у п'ятницю, 14 червня.

Хамдан зазначив, що план Байдена не відповідає вимогам бойовиків щодо припинення війни. За його словами, потрібна "чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу з Сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє, реконструкція, зняття облоги..., і ми готові говорити про чесну угоду щодо обміну полоненими".

Підтриманий США план припинення вогню, схвалений Радою Безпеки ООН у понеділок, передбачає поетапний підхід. На першому етапі мало бути шеститижневе припинення вогню, під час якого деякі заручники будуть обміняні на палестинських ув'язнених, а ізраїльські військові будуть виведені з населених районів Гази. Другий етап - остаточне припинення війни та повний вихід Ізраїлю з Гази - буде реалізовано лише після подальших переговорів між двома сторонами.

Як наголосив Хамдан, тривалість припинення вогню є ключовим питанням для ХАМАСу, який стурбований тим, що Ізраїль не має наміру виконувати другий етап угоди. За його словами, бойові дії мають бути припинені остаточно, а Ізраїль має повністю вийти з Гази.

Невідома доля заручників

У ХАМАСі ніхто не знає, скільки ізраїльських заручників, яких утримують у полоні в Секторі Гази, досі живі, додав Хамдан. "Я не знаю і ніхто не знає", - сказав він.

Прессекретар організації висловив думку, що у можливих знущаннях над заручниками Ізраїль має звинувачувати самого себе. Хамдану було продемонстровано висновки ізраїльських лікарів, які оглядали нещодавно звільнених заручників. Медики підтвердили, що на тілах звільнених були присутні сліди побиття, крім того, заручники страждали від голоду. На це Хамдан відповів: "Думаю, якщо у них проблеми із психікою, це через те, що Ізраїль робить із Газою".

Голова партії "Національна єдність" та колишній член військового кабінету Бенні Ганц в інтерв'ю телерадіокомпанії Kan заявив, що Ізраїлю відомо, що відбувається із заручниками, зокрема з родиною Бібас, яка була викрадена з двома маленькими дітьми та стала символом подій 7 жовтня. Ганц сказав, що інформацію про них буде оприлюднено, коли для цього будуть відповідні умови. Родичі сім'ї Бібас назвали заяви Ганца безвідповідальними.