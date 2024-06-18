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Румунія не пустить делегації Росії та Білорусі на Парламентську асамблею ОБСЄ
11:53 17.06.2024 |
Румунська влада відмовилась видати візи російській і білоруській делегаціям для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.
Про це в суботу, 15 червня, оголосив речник Міністерства закордонних справ Румунії Раду Філіп, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News.ro.
За словами речника румунського МЗС, Бухарест не допустив делегацію Росії до участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ, причому цей крок стоується всіх членів делегації, парламентарів і технічного персоналу.
"Рішення румунської сторони ґрунтується на відомій і послідовній позиції Румунії відносно Російської Федерації в контексті агресивної війни проти України, що триває", - заявив Філіп.
Він додав, що обмеження на участь в Парламентській асамблеї ОБСЄ також стосується Білорусі, "яка підтримує війну, розв'язану Російською Федерацією".
Російська делегація раніше відмовилася брати участь щонайменше у двох сесіях ПА ОБСЄ - восени 2023 року в Єревані та взимку 2024 року у Відні. Російські парламентарі також не були присутні на сесіях у Великій Британії та Канаді у 2022 та 2023 роках відповідно через відсутність віза.
У липні 2023 року Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою-спонсором тероризму.
А на початку цього року Росія оголосила про призупинення участі в ПА ОБСЄ.
Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
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