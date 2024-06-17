Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАТО обговорює розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу з боку РФ і Китаю

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що члени альянсу ведуть переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії та Китаю.

Про це він сказав у інтерв'ю The Telegraph, повідомляє РБК-Україна.

Столтенберг додав, що блок повинен показати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати пряме повідомлення своїм ворогам.

Він розповів, що між членами були живі консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування, і закликав до використання прозорості як засобу стримування.

"Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо", - сказав Столтенберг.

За його словами, ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб альянс був готовий до того, що він назвав більш небезпечним світом.

"Прозорість допомагає передати пряме повідомлення про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом. Звичайно, метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має - це більш небезпечний світ", - сказав генсек.

Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасну зброю, включаючи свій ядерний арсенал, який, за словами Столтенберга, до 2030 року зросте до 1000 боєголовок.

"І це означає, що в не дуже віддаленому майбутньому НАТО може зіткнутися з тим, з чим він ніколи раніше не стикалася, а це два потенційні супротивники з ядерною зброєю - Китай і Росія. Звичайно, це має наслідки», - зазначив очільник альянсу.

Нагадаємо, у Стокгольмському міжнародному інституті дослідження проблем миру (SIPRI) заявили, що "надзвичайно тривожне" збільшення кількості ядерних боєголовок, розгорнутих разом із ракетами та літаками, ймовірно, набере обертів у наступні роки.

Ядерні погрози з боку Росії

Російські офіційні особи і ЗМІ після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році регулярно погрожують різним країнам світу застосуванням ядерної зброї.

У травні Російська Федерація провела навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї.

В Інституті вивчення війни вважають, що такі дії агресора покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних Росії дій.

У комюніке за підсумками саміту "Великої сімки" (G7), який пройшов у червні, йдеться, що Росії загрожують серйозні наслідки у разі, якщо вона наважиться застосувати ядерну чи хімічну зброю.

Дослідники з Bulletin of the Atomic Scientists дізналися, яку кількість ядерної зброї має Росія.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6490
  0,0418
 0,10
EUR
 1
 43,4782
  0,4068
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4248  0,01 0,03 41,0656  0,04 0,09
EUR 43,4728  0,17 0,39 44,2900  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,01 0,02 40,6700  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес