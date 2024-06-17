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Кораблі РФ на Кубі. Крім підводного човна США до Гавани також прибуло судно ВМС Канади
08:52 17.06.2024 |
На Кубу до Гавани прибув патрульний корабель Військово-морських сил Канади, усього через кілька годин після "візиту" й американського підводного човна США USS Helena. Судна слідували за військовими кораблями РФ, які прибули на острів на початку цього тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Канадське патрульне судно Margaret Brooke розпочало маневри вранці 15 червня, щоб увійти в гаванський порт.
В Канадському об'єднаному оперативному командуванні назвали це "візитом у порт... на знак визнання давніх двосторонніх відносин між Канадою та Кубою".
А в Південному командуванні ЗС США раніше заявляли, що швидкохідний підводний човен Helena прибув із звичайним візитом до Гуантанамо, військово-морської бази США на краю острова, і що "розташування судна та транзит були заплановані раніше".
При цьому в Міністерстві закордонних справ Куби повідомили, що були поінформовані про прибуття американського підводного човна, але не в захваті від цього.
В Reuters звертають увагу, що знаходження російських, канадських і американських суден на Кубі "стало нагадуванням про стару напруженість часів холодної війни та важкі зв'язки між Росією та західними країнами через війну в Україні".
Між тим і Штати, і Куба заявляли, що російські фрегат "Адмірал Горшков" і атомний підводний човен "Казань" не становлять загрози для регіону, а Москва називала прибуття на союзний для Кремля острів своїх суден як рутину.
А в Міноборони РФ стверджували, що фрегат і атомна субмарина увійшли в гавань у середу після проведення в Атлантичному океані тренувань "з високоточною ракетною зброєю".
За словами канадського дипломата, прибуття патрульного катера Margaret Brooke було "рутинним", і частиною "тривалої співпраці між нашими двома країнами".
Він також додав, що це "не пов'язане з присутністю російських кораблів".
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