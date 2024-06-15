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АНАЛІТИКА

Кілька киргизьких банків призупинили розрахунки з Росією - РосЗМІ

 

Деякі комерційні банки Киргизстану частково призупинили роботу з російськими системами грошових переказів.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Зазначається, що киргизькі банки, серед яких Mbank, Kompanion Bank, RKS Bank, Kyrgyz-Swiss Bank (KSB), Kyrgyzcommerzbank і Keremet Bank ввели різні обмеження на перекази через російські платіжні системи.

Своєю чергою в Capital Bank, Халик Банк і Bank of Asia Інтерфаксу повідомили, що у них немає обмежень на операції з рублями та перекази в і з Росії.

В повідомленні йдеться, що решта банків Киргизії поки недоступні для коментарів, а загалом у Киргизстані є 23 комерційні банки.

За інформацією Нацбанку Киргизії, ситуація на внутрішньому валютному ринку Киргизії залишається наразі відносно стабільною.

Нагадаємо:

США оголосили про розширення санкційного переліку проти РФ, додавши до нього понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб. Санкції, зокрема, запровадили щодо Національного клірингового центру та Московської біржі.

Центробанк РФ ухвалив рішення тимчасово не проводити на Мосбіржі торги зранку 14 червня.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.
За матеріалами: Економічна правда
 

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