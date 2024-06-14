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У Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО
21:43 14.06.2024 |
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що в країні базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
Глава Міноборони зазначив, що всі країни-члени Альянсу дали свою політичну згоду на ключові цілі Фінляндії щодо її інтеграції в НАТО.
"У Фінляндії буде розміщено командування сухопутних військ НАТО, і у Фінляндії будуть присутні сухопутні війська", - вказав Хяккянен.
За його словами, цей штаб Альянсу у Фінляндії матиме завдання керувати наземними військовими операціями на півночі Європи та в Скандинавії.
Він відмовився повідомити точне місце розташування штабу або кількість військ НАТО, які будуть розміщені в країні, сказавши, що детальне планування все ще триває.
Міністр оборони зауважив, що в новій командній структурі НАТО усі північноєвропейські країни підпорядковуватимуться Об'єднаному командуванню ОЗС НАТО в американському Норфолку.
"Ці рішення зміцнюють безпеку Фінляндії та водночас безпеку Північної Європи, і вони мають значну користь для безпеки всього Альянсу", - сказав Хяккянен.
Раніше повідомляли, що Фінляндія почала зберігати частину своїх військових запасів на території Норвегії та планує таку ж співпрацю зі Швецією.
Також стало відомо, що країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.
Нагадаємо, перед цим на сайті уряду Росії помітили проєкт, що вказував на плани РФ в односторонньому порядку змінити морські кордони зі своїми сусідами у Балтійському морі. Після розголосу проєкт зник із сайту.
Прем'єр Фінляндії припустив, що Росія випробовує НАТО своїми діями.
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