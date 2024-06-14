G7 планує посилити контроль за дотриманням «стелі цін» на нафту РФ - ЗМІ

Лідери країн G7 планують домовитися про посилення заходів щодо дотримання встановленої ними "стелі цін" на російську нафту, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на документ, що потрапив у його розпорядження.

"Згідно із заявою, з якою ознайомилося Bloomberg, лідери "Сімки" (...) пообіцяють посилити дотримання обмежень цін на російську нафту", - інформує агентство.

"Ми продовжимо чинити суттєвий тиск на доходи РФ від енергетики та інших сировинних товарів", - наводить Bloomberg витяги із заяви, яку можуть оприлюднити пізніше в п'ятницю.

Згідно з документом, G7 також може оголосити про "заходи, включно із санкціями та новаторськими контрольними заходами (...) для боротьби з використанням Росією альтернативних методів судноплавства для обходу санкцій". Крім того, планується робити більше для того, щоб скоротити доходи Москви від продажу металів.

З 5 грудня 2022 року Євросоюз запровадив "стелю цін" на нафту РФ на рівні $60 за барель одночасно з ембарго на постачання російської нафти в європейські країни. Аналогічну заборону встановили країни G7 та Австралія.

Саміт G7 відбувається з 13 до 15 червня в Апулії.

