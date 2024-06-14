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Німеччина хоче запобігти новим тарифам ЄС на китайські електромобілі
13:08 14.06.2024 |
Уряд Німеччини працює над тим, щоб запобігти набуттю чинності нових тарифів Європейського Союзу на китайські електромобілі - або принаймні пом'якшити їх, якщо повне скасування буде неможливим.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Чиновники в Берліні оптимістично налаштовані на те, що ЄС зможе знайти рішення в ході прямих переговорів з Китаєм, сказав один зі співрозмовників агентства.
Найбільша економіка Європи стверджувала напередодні рішення, що ще є можливість домовитися з китайцями до того, як тарифи набудуть чинності 4 липня. Німецькі чиновники бачать можливості для маневру і вважають, що у них є союзники всередині блоку, сказав один із співрозмовників, підкресливши, що не тільки Китаю, але і ЄС доведеться рухатися до угоди.
Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив одразу після прийняття рішення, що "зараз є можливість спробувати й, сподіваюсь, досягти успіху в зупиненні" загрози ескалації тарифів.
Наступного тижня Хабек поїде до Китаю і планує обговорити це питання з тамтешніми урядовцями. Наприкінці квітня він уже заявляв, що рішення щодо тарифів проти Китаю не повинно бути автоматичним, а має ухвалюватися політиками.
Нагадаємо:
З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.
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