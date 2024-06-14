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АНАЛІТИКА

Парламент Швейцарії відхилив рішення ЄСПЛ за «кліматичним позовом»

 

Нижня палата швейцарського парламенту - Національна рада - 12 червня проголосувала за відхилення рішення Європейського суду з прав людини, яке зобов'язувало Швейцарію докладати більше зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Після аналогічного рішення верхньої палати Національна рада Швейцарії ухвалила необов'язкову до виконання резолюцію, в якій розкритикувала "судову активність" ЄСПЛ і заявила, що країна й так багато робить для протидії змінам клімату.

Під час дебатів швейцарські депутати також засудили "втручання" суду в демократію, а один із них, Міхаель Грабер від крайньої правої Швейцарської народної партії, заявив, що позивачки - група літніх жінок - звернулись до ЄСПЛ, "тому що їм занадто спекотно влітку".

Резолюція парламенту необов'язкова до виконання і Федеральна рада Швейцарії може вжити заходи на власний розсуд.

Як повідомлялось, у квітні Європейський суд з прав людини задовольнив позов, який подало швейцарське об'єднання жінок віком від 70 років.

У ньому позивачки доводили, що кліматичні зміни особливо зачіпають права та інтереси їхньої вікової групи через ризики для здоров'я і життя, а Швейцарія робить недостатньо для протидії змінам клімату.

Суд визначив, що Швейцарія недостатньо виконала свої зобов'язання за конвенцією щодо протидії змінам клімату у тому, що стосувалося запровадження певних регуляторних вимог і досягнення встановлених цілей скорочення викидів.
 

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