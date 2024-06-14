Фінансові новини
- |
- 14.06.24
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парламент Швейцарії відхилив рішення ЄСПЛ за «кліматичним позовом»
10:42 14.06.2024 |
Нижня палата швейцарського парламенту - Національна рада - 12 червня проголосувала за відхилення рішення Європейського суду з прав людини, яке зобов'язувало Швейцарію докладати більше зусиль для боротьби з глобальним потеплінням.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Після аналогічного рішення верхньої палати Національна рада Швейцарії ухвалила необов'язкову до виконання резолюцію, в якій розкритикувала "судову активність" ЄСПЛ і заявила, що країна й так багато робить для протидії змінам клімату.
Під час дебатів швейцарські депутати також засудили "втручання" суду в демократію, а один із них, Міхаель Грабер від крайньої правої Швейцарської народної партії, заявив, що позивачки - група літніх жінок - звернулись до ЄСПЛ, "тому що їм занадто спекотно влітку".
Резолюція парламенту необов'язкова до виконання і Федеральна рада Швейцарії може вжити заходи на власний розсуд.
Як повідомлялось, у квітні Європейський суд з прав людини задовольнив позов, який подало швейцарське об'єднання жінок віком від 70 років.
У ньому позивачки доводили, що кліматичні зміни особливо зачіпають права та інтереси їхньої вікової групи через ризики для здоров'я і життя, а Швейцарія робить недостатньо для протидії змінам клімату.
Суд визначив, що Швейцарія недостатньо виконала свої зобов'язання за конвенцією щодо протидії змінам клімату у тому, що стосувалося запровадження певних регуляторних вимог і досягнення встановлених цілей скорочення викидів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відповідно до угоди з безпеки зі США має посилити контроль над прямими іноземними інвестиціями
ТОП-НОВИНИ
|Безпекова угода зі США: Україна зобов'язалася провести низку реформ для вступу в НАТО
|США насамперед передаватимуть системи ППО «Patriot» Україні, і тільки після - іншим країнам-замовникам, заявив Байден
|Безпекову угоду України з США винесуть в Конгрес, вона буде юридично зобов'язуючою – Жовква
|Зеленський і Байден підписали 10-річну безпекову угоду
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Євросоюз продовжив транспортні коридори TEN-T в Україну: фінальне рішення
|Україна і Нідерланди створять механізм фінансування українських виробників озброєнь
|Південна Корея каже, що КНДР могла відправити Росії до 5 мільйонів артснарядів
|Парламент Швейцарії відхилив рішення ЄСПЛ за «кліматичним позовом»
|ЗМІ: Білорусь «зрадила» Вірменію поставками зброї до Азербайджану
|Китай будує у Перу мегапорт за $3,5 млрд, США стурбовані
Бізнес
|Blackmagic Design створила камеру для 3D-контенту Apple Vision Pro
|BMW 3 серії отримав другий рестайлінг
|Google Lens додасть можливість шукати за допомогою голосу
|В iOS 18 та macOS 15 з’явилась функція Rotate Wi-Fi Address для обмеження відстеження пристрою
|BMW представила концепт Skytop
|Apple на WWDC 2024 представила живий запис і транскрипцію дзвінків для iPhone 15 Pro і новіших моделей
|Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд