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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Білорусь «зрадила» Вірменію поставками зброї до Азербайджану

 Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян та Олександр Лукашенко

Білорусь поставляла сучасну зброю ворогу Вірменії Азербайджану, хоча Мінськ та Єреван є союзниками і разом входять до безпекового альянсу ОДКБ під егідою Росії.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на документи, що свідчать про постачання зброї, пише "Європейська правда".

Група документів проливає нове світло на рішення Вірменії цього тижня оголосити про наміри вийти з військового альянсу ОДКБ.

Пакет документів із понад десятка листів, дипломатичних нот, товарних накладних та експортних паспортів свідчить, що Білорусь активно допомагала збройним силам Азербайджану в період між 2018 і 2022 роками, коли напруженість у відносинах з Вірменією досягла піку.

Пропоновані Баку послуги включали модернізацію старого артилерійського обладнання та надання нового військового обладнання, що використовується для радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Документи включають листи білоруського державного агентства з експорту озброєнь до власних військово-промислових фірм щодо замовлень для Азербайджану найсучаснішого обладнання для наведення артилерії на ціль, а також листування між двома державами про закупівлю мобільних станцій боротьби з безпілотниками "Гроза-С" для збройних сил Азербайджану.

В одному з дипломатичних повідомлень, з якими ознайомилося видання, йдеться, що білоруські підприємства відіграють активну роль "у відновленні деокупованих територій Азербайджану, а також експорті білоруських товарів і послуг" до країни.

У вересні 2022 року азербайджанські війська розпочали вторгнення на територію Вірменії, зайнявши ключові стратегічні висоти. Тоді Вірменія звернулася до ОДКБ за підтримкою, але пізніше звинуватила блок у невиконанні своїх зобов'язань після того, як він запропонував лише надіслати делегацію для встановлення фактів.

Незважаючи на те, що на папері Александр Лукашенко є союзником Вірменії, раніше він називав президента Азербайджану Ільхама Алієва "нашою людиною" і казав, що ОДКБ було б "неправильно" протистояти йому.

Алієв, зі свого боку, у 2022 році заявив, що "в ОДКБ у нас більше друзів, ніж у Вірменії".

На думку експертів, Білорусь - один із найближчих союзників Москви - навряд чи діяла б без мовчазної підтримки Кремля.

Нагадаємо, у середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив, що його країна вийде з ОДКБ, стверджуючи, що його члени "не виконують своїх договірних зобов'язань, а планують війну проти нас із Азербайджаном".

У четвер Пашинян заявив, що ні він, ні жоден інший офіційний представник Вірменії ніколи не відвідає Білорусь, поки керівником цієї країни є Лукашенко.

Білорусь у четвер викликала посла Вірменії на зустріч у МЗС після того, як напередодні Пашинян оприлюднив свої звинувачення. Пізніше посла було відкликано до Єревану, а посол Білорусі повернувся до Мінська.
 

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