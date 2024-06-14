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АНАЛІТИКА

Китай будує у Перу мегапорт за $3,5 млрд, США стурбовані

 

Китай будує у Південній Америці (Перу) глибоководний порт Чанкай, його можуть відкрити в кінці року. На церемонії очікують особисто Сі Цзіньпіня, повідомляє The Wall Street Journal.

Контрольним власником порту є китайська державна компанія COSCO Shipping.

Порт має пришвидшити торгівлю між Азією та Південною Америкою, приносячи користь клієнтам навіть у Бразилії завдяки скороченню часу перевезення через Тихий океан. У порт будуть доставляти різні товари від чорниці до міді. Порт може відкрити нові ринки для китайських електромобілів та іншого експорту. Китай вже є головним торговим партнером для більшості країн Південної Америки, нагадує видання.

Порт вартістю $3,5 мільярда, фінансований за рахунок кредитів китайського банку, стане першим на тихоокеанському узбережжі Південної Америки, здатним приймати мегакораблі через його глибину у понад 18 метрів.

США стурбовані таким розширенням Китаю в регіоні.

Колишні американські чиновники кажуть, що проєкт підкреслює дипломатичну порожнечу, яку США залишили в Латинській Америці, оскільки вони зосередили ресурси в інших місцях, останнім часом в Україні та на Близькому Сході.

Міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа заявив, що якщо США стурбовані зростанням присутності Китаю в Перу, їм слід збільшити власні інвестиції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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