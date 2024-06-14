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Канада покарала пропагандистів РФ в окупованій Україні та підприємства ВПК
22:56 13.06.2024 |
Міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв'язку з розв'язаною нею повномасштабною війною проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні канадського МЗС.
Нові санкції Канади спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, а також підприємств російського військово-промислового комплексу.
Також обмежувальні заходи Канади стосуються осіб, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів та допомагають їй ухилятись від "стелі цін" на нафту, запроваджену "Групою семи".
Серед іншого, в санкційному списку згадані міністр промислової торгівлі Росії Антон Аліханов, видавець Арам Габрелянов, який стоїть за російськими пропагандистськими проєктами на кшталт LifeNews, авіакомпанія "Победа".
Також там присутні російське парламентське видання "Российская газета", кілька російських ЗМІ на окупованих територіях України й платформа Voice of Europe, причетна до кампанії впливу на вибори до Європарламенту.
Окремим рішенням Канада запроваджує заборону на експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві та виготовленні зброї.
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