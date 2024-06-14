Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Канада покарала пропагандистів РФ в окупованій Україні та підприємства ВПК

 

Міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв'язку з розв'язаною нею повномасштабною війною проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні канадського МЗС.

Нові санкції Канади спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до дезінформаційних та пропагандистських операцій, а також підприємств російського військово-промислового комплексу.

Також обмежувальні заходи Канади стосуються осіб, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів та допомагають їй ухилятись від "стелі цін" на нафту, запроваджену "Групою семи".

Серед іншого, в санкційному списку згадані міністр промислової торгівлі Росії Антон Аліханов, видавець Арам Габрелянов, який стоїть за російськими пропагандистськими проєктами на кшталт LifeNews, авіакомпанія "Победа".

Також там присутні російське парламентське видання "Российская газета", кілька російських ЗМІ на окупованих територіях України й платформа Voice of Europe, причетна до кампанії впливу на вибори до Європарламенту.

Окремим рішенням Канада запроваджує заборону на експорт верстатів із числовим програмним управлінням, які Росія може використовувати у виробництві та виготовленні зброї.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6908
  0,2467
 0,61
EUR
 1
 43,8850
  0,3530
 0,81

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3761  0,12 0,31 40,9565  0,06 0,15
EUR 43,6404  0,18 0,41 44,4309  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6000  0,20 0,48 40,6200  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес