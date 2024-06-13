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Сенат Аргентини під вуличні заворушення підтримав реформи Мілея
14:03 13.06.2024 |
Сенат Аргентини ухвалив ключовий законопроєкт для реалізації економічних реформ президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея. Голосування супроводжувалося вуличними заворушення, пишуть аргентинські видання Clarin і La Nacion.
Після багатогодинних дебатів законопроєкт підтримали 36 сенаторів, стільки ж були проти. Для його ухвалення знадобився вирішальний голос віцепрезидентки Вікторії Вільярруель.
Після Сенату законопроєкт ще має розглянути нижня палата парламенту.
Законопроєкт передбачає стимулювання інвестицій, приватизацію окремих державних компаній і розширення президентських повноважень в економічній політиці, вказує FT.
"Це тріумф для аргентинського народу і перший крок до відновлення нашої величі", - йдеться в заяві офісу Мілея після голосування.
Схвалення законопроєкту Мілея відбулося після поразки в нижній палаті, де ліві та центристські депутати минулого тижня провели законопроєкт про збільшення видатків на пенсії, що обійдеться в 0,4% ВВП. Мілей обіцяв накласти вето на законопроєкт, бо він ставить під загрозу його план "нульового бюджетного дефіциту". Але голосування показало, що опозиція зможе досягти більшості у дві третини, необхідної для подолання вето.
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