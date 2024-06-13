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АНАЛІТИКА

Сенат Аргентини під вуличні заворушення підтримав реформи Мілея

Сенат Аргентини під вуличні заворушення підтримав реформи Мілея

 

Сенат Аргентини ухвалив ключовий законопроєкт для реалізації економічних реформ президента-лібертаріанця Хав'єра Мілея. Голосування супроводжувалося вуличними заворушення, пишуть аргентинські видання Clarin і La Nacion.

Після багатогодинних дебатів законопроєкт підтримали 36 сенаторів, стільки ж були проти. Для його ухвалення знадобився вирішальний голос віцепрезидентки Вікторії Вільярруель.

Сенат Аргентини під вуличні заворушення підтримав реформи Мілея

 

Після Сенату законопроєкт ще має розглянути нижня палата парламенту.

Законопроєкт передбачає стимулювання інвестицій, приватизацію окремих державних компаній і розширення президентських повноважень в економічній політиці, вказує FT.

Сенат Аргентини під вуличні заворушення підтримав реформи Мілея

 

"Це тріумф для аргентинського народу і перший крок до відновлення нашої величі", - йдеться в заяві офісу Мілея після голосування.

Схвалення законопроєкту Мілея відбулося після ​​поразки в нижній палаті, де ліві та центристські депутати минулого тижня провели законопроєкт про збільшення видатків на пенсії, що обійдеться в 0,4% ВВП. Мілей обіцяв накласти вето на законопроєкт, бо він ставить під загрозу його план "нульового бюджетного дефіциту". Але голосування показало, що опозиція зможе досягти більшості у дві третини, необхідної для подолання вето.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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