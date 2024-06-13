Суд ЄС покарав Угорщину штрафом на понад €200 млн за ігнорування процедур щодо притулку

Суд ЄС зобов'язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання у зв'язку з невиконанням рішення Суду, що стосується відступу від процедур ЄС щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають в країні.

Про це йдеться у пресрелізі Суду ЄС від 13 червня, пише "Європейська правда".

Рішення Суду ЄС стосується давнього рішення ще від грудня 2020 року, у якому Суд визначив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально.

Конкретними порушеннями Угорщини визначили те, що вона обмежує доступ до процедури отримання захисту, всупереч букві закону затримує шукачів притулку у транзитних зонах і не зважає на їхнє право залишатись в країні на час очікування фінального рішення щодо їхньої заявки, а також порушує правила у питанні видворення громадян третіх країн, які нелегально перебувають в країні.

Єврокомісія за деякий час знову подала скаргу на Угорщину з вимогою фінансових санкцій після того, як більшість пунктів з рішення були проігноровані (за винятком транзитних зон, які вже закрили).

У новому рішенні Суд ЄС встановив, що Угорщина не вжила достатніх заходів для виконання рішення 2020 року щодо трьох пунктів - доступу до процедури міжнародного захисту для шукачів притулку, права залишатись в країні до остаточного відхилення заявки і щодо повернення осіб з нелегальним перебуванням.

"(Угорщина) умисно ухиляється від застосування спільної політики ЄС у питанні міжнародного захисту в цілому та правил, що стосуються видворення громадян третіх країн з нелегальним перебуванням. Це є серйозною загрозою для єдності права ЄС", - йдеться у комюніке суду.

Суд акцентує, що Угорщина у такий спосіб також порушує принцип солідарності з іншими країнами-членами.

"Оскільки дане недотримання зобов'язань є безпрецедентним та особливо серйозним порушенням права ЄС, Суд зобов'язує Угорщину сплатити разовий штраф у розмірі 200 млн євро та пеню у розмірі 1 млн євро за кожен день зволікання", - заявив Суд.

У 2023 році Суд ЄС також визнав порушенням вимогу Угорщини до шукачів притулку подавати клопотання через посольства у Сербії або Україні.

У травні 2024 року Єврокомісія попередила Угорщину, що може звернутись до Суду ЄС через її скандальний закон про "захист суверенітету".