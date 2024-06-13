Рубль у вільному падінні і повернення в 90-ті. Вплив санкції проти Московської біржі

Оголошення санкцій США проти Московської біржі та її дочірніх структур - Національний кліринговий центр (НКЦ) і Національний розрахунковий депозитарій вплинуло на російський валютний ринок. Про це свідчать дані порталу banki.ru.

Готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. Станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої - 125 рублів за євро.

Зазначимо, що офіційний курс долара за даними Центрального Банку РФ становить 89,02 рубля, а євро - 95,74 рубля. Приблизно на такому ж рівні відбувались угоди з цими валютами і на Московській біржі 11 червня - в останній день, коли проводились торги ними (12 червня в Росії вихідний).

З 13 червня торги з розрахунками в доларах, євро та всіма іншими інструментами в яких є прив'язка до однієї з цих валют на Московській біржі проводитись не будуть. В Центральному Банку РФ повідомили, що всі угоди з купівлі-продажу доларів та євро відбуватимуться на позабіржовому ринку.

"Це буде як у 1995-1996 роках, до того як на ММВБ (колишня назва Московської біржі) стартували електронні валютні торги. Досить великий відкат назад", - попереджав наприкінці 2023 року про наслідки санкцій член правління Московської біржі Ігор Марич

Нагадаємо, 12 червня США оголосили про розширення санкційного переліку проти РФ, додавши до нього понад 30 фізичних осіб і понад 200 юридичних осіб.

"Казначейство США націлене на архітектуру російської фінансової системи, яка була переорієнтована на сприяння інвестиціям в оборонну промисловість та придбання товарів, необхідних для продовження агресії проти України", - заявили у Мінфіні США.