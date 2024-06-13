Лише 24% британців вважають, що країна не має бути в ЄС

Лише чверть британців вважають, що їхня країна повинна бути поза межами Євросоюзу, що є найнижчим показником з часу голосування Сполученого Королівства за вихід з ЄС у 2016 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на опитування, проведене Національним центром соціальних досліджень.

Згідно з дослідженням, 24% респондентів заявили, що Велика Британія повинна бути поза межами ЄС, порівняно з 36% у 2019 році та 41% у 2016 році.

Опитування також показало, що вплив Brexit на такі питання, як економіка та імміграція, зараз оцінюється більш негативно, ніж 2019 року, коли відбулися попередні парламентські вибори.

Ця зміна є особливо помітною серед тих, хто проголосував за вихід Сполученого Королівства із Євросоюзу, йдеться в дослідженні.

Близько 40% тих, хто проголосував за вихід країни з ЄС, вважають, що внаслідок Brexit стан економіки погіршився, порівняно з 18% тих опитаних, хто 2019 року вважав, що буде саме так.

Водночас майже дві третини респондентів вважають, що імміграція зросла внаслідок виходу з Євросоюзу, порівняно з лише 5%, які очікували цього.

Опитування 5 578 осіб, проведене в період з 12 вересня по 31 жовтня 2023 року, також показало, що суспільна довіра до уряду впала до рекордно низького рівня, причому 45% "майже ніколи" не довіряють британському уряду, вважаючи, що той ставить інтереси власної політичної партії вище потреб нації.

Нещодавно конфедерація британської промисловості закликала наступний уряд Сполученого Королівства, який сформують після парламентських виборів 4 липня, покращити торговельні відносини з Євросоюзом після Brexit.

Раніше повідомляли, що, за оцінками британського уряду, витрати на реалізацію прикордонних заходів після Brexit складуть щонайменше 4,7 млрд фунтів стерлінгів (6 млрд доларів), після неодноразових затримок у встановленні нових правил.

Нагадаємо, тіньовий міністр закордонних справ Великої Британії, член Лейбористської партії Девід Леммі пообіцяв, що в разі перемоги його політсили на парламентських виборах Лондон налагодить тісніші відносини з Європою.

Леммі також припустив, що обговорення з ЄС можуть стосуватись і полегшення мобільності для молоді віком 18-30 років, яке чинний консервативний уряд нещодавно відхилив.