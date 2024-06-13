Пісторіус пропонує запровадити 6-місячну службу в армії ФРН

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) має намір значно розширити особовий склад Бундесверу за допомогою нової моделі військової служби у ФРН. Свої плани урядовець представив у комітеті Бундестагу з питань оборони у середу, 12 червня.

Зокрема, він запропонував запровадити строкову військову службу терміном на шість місяців із можливістю її добровільного продовження, повідомляє агентство AFP із посиланням на комітет Бундестагу з питань оборони.

Згідно з цією інформацією, міністр також планує відновити постановку на військовий облік придатних до військової служби. Крім того, пропонується розсилати 18-річним юнакам та дівчатам анкети, щоб з'ясувати, чи готові вони до військової служби. Очікується, що такі анкети розішлють 400 тисячам людей, після чого 40 тисяч із них будуть викликані на збори, пише Tagesschau. У разі виклику вони будуть зобов'язані з'явитися на військові збори за першою вимогою.

Мета цих кроків - "зростання та зміцнення резерву для спільної оборони", цитує міністра AFP. Довгострокова мета полягає в тому, щоб збільшити склад Бундесверу до 460 тисяч солдатів: з них 203 тисячі будуть обліковуватися у діючій армії, а решта - в резерві. Для досягнення цієї мети наразі не вистачає 200 тисяч резервістів, зазначив міністр. Нині у Бундесвері служить близько 181 тисячі солдатів. За словами Пісторіуса, видатки на утримання п'яти тисяч призовників можуть становити 1,4 мільярда євро.

Дискусія про запровадження у ФРН військового обов'язку для жінок

Питання про те, чи має військовий обов'язок поширюватися і на жінок, викликало жваву дискусію в комітеті з питань оборони, пише AFP. Так, Вільна демократична партія (ВДП), що входить до правлячої коаліції, виступила за рівний підхід до чоловіків і жінок у цьому питанні. У разі запровадження обов'язкової військової служби, вона мала б поширитися на всі гендери - "інакше справедливості не буде досягнуто", заявили представники партії. Вимогу підтримали й політики із блоку ХДС/ХСС.

Однак для цього доведеться змінити Конституцію Німеччини: стаття 12а Основного закону наразі дозволяє служити у збройних силах, Федеральній прикордонній службі або в з'єднаннях цивільної оборони лише чоловікам.

У Німеччині немає обов'язкової служби в армії

Обов'язкова строкова військова служба у Німеччині була скасована 13 років тому, у 2011 році - через 55 років після її запровадження. Пісторіус невдовзі після вступу на посаду назвав це рішення помилкою, яку неможливо швидко виправити.

На початку червня, відповідаючи на запитання депутатів у Бундестазі, міністр оборони ФРН зокрема заявив: "Ми не маємо права нехтувати нашою обороною. Путінська воєнна економіка працює над підготовкою до наступного конфлікту. До 2029 року ми маємо бути готові до оборони і вжити заходів для стримування, аби запобігти найжахливішому".