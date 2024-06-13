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США запровадили нові санкції проти російського ринку СПГ
23:33 12.06.2024 |
Міністерство фінансів США 12 червня оголосило про санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу (СПГ), які Москва наразі намагається реалізувати.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.
Американські санкції стосуються семи компаній, що беруть участь у трьох російських проєктах СПГ: Обський СПГ, "Арктик СПГ-1" та "Арктик СПГ-3".
Вони відповідальні за будівництво заводів із переробки та скраплення природного газу в Росії, управління та нагляд за будівельними проєктами, а також геологічну розвідку та розробку майданчика для видобутку СПГ.
Одна з них - "Міжнародний інноваційний центр морських конструкцій і судноремонту" - також бере участь у будівництві танкерів для перевезення скрапленого природного газу.
Також під санкції США потрапили сім СПГ-танкерів, які перебувають на різних етапах будівництва, з них чотири належать уже підсанкційній компанії "Совкомфлот".
Зазначимо, що наразі в Євросоюзі обговорюється проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії
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