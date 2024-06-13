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АНАЛІТИКА

США запровадили нові санкції проти російського ринку СПГ

 

Міністерство фінансів США 12 червня оголосило про санкції проти російських проєктів скрапленого природного газу (СПГ), які Москва наразі намагається реалізувати.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Американські санкції стосуються семи компаній, що беруть участь у трьох російських проєктах СПГ: Обський СПГ, "Арктик СПГ-1" та "Арктик СПГ-3".

Вони відповідальні за будівництво заводів із переробки та скраплення природного газу в Росії, управління та нагляд за будівельними проєктами, а також геологічну розвідку та розробку майданчика для видобутку СПГ.

Одна з них - "Міжнародний інноваційний центр морських конструкцій і судноремонту" - також бере участь у будівництві танкерів для перевезення скрапленого природного газу.

Також під санкції США потрапили сім СПГ-танкерів, які перебувають на різних етапах будівництва, з них чотири належать уже підсанкційній компанії "Совкомфлот".

Зазначимо, що наразі в Євросоюзі обговорюється проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії
Ключові теги: США, Росія
 

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