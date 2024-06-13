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АНАЛІТИКА

США наклали санкції на понад 100 компаній військово-промислового комплексу Росії

 

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

Американський Мінфін констатує, що "Росія перетворилася на військову економіку, в якій компанії з усього спектру російської промисловості роблять свій внесок у військові зусилля Росії".

Юридичні особи, перераховані в останньому указі відомства, "працюють або працювали в оборонному та пов'язаних з ним секторах економіки Російської Федерації, виробництві, технологіях, транспорті та фінансових послугах", зазначається там.

Йдеться зокрема про російських виробників військової техніки - від безпілотників до кораблів - та компонентів до неї, компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, а також заводи з ремонту військової техніки.

Окремо в указі Мінфіну США згаданий "Банк Точка", заснований у 2023 році для надання фінансових послуг "суб'єкту, що забезпечує амуніцією російських військовослужбовців", та російська компанія "Экодор", яка перевозить російські військові вантажі.

Нагадаємо, Мінфін США також оголосив про розширення механізму вторинних санкцій стосовно Росії та санкції проти понад 90 іноземних компаній та осіб, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.

Крім того, США оголосили про санкції проти Московської біржі, на якій у Росії ведеться торгівля акціями компаній, та Національного клірингового центру, який виступає посередником у валютній торгівлі.
Ключові теги: США, Росія
 

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