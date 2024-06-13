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США заборонили постачання IT-послуг до Росії
23:28 12.06.2024 |
Міністерство фінансів США заборонило надавати послуги у сфері програмного забезпечення та IT особам, які знаходяться в Росії.
Ці заходи мають обмежити доступ російського військово-промислового комплексу до певного програмного забезпечення та пов'язаних із ІТ-сервісами послуг, йдеться у повідомленні на сайті міністерства.
Нове рішення забороняє:
* надавати будь-якій особі в Російській Федерації ІТ-консультації та послуги з проєктування;
* надавати послуги ІТ-підтримки та хмарні послуги для програмного забезпечення стосовно управління підприємством і програмного забезпечення для проєктування та виробництва.
Рішення набирає сили 12 вересня 2024 року.
При цьому нові заборони не поширюються на операції, пов'язані із телекомунікаційними технологіями та гуманітарними місіями.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.
США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро.
Окрім того, повідомлялося, що Міністерство фінансів США планує цього тижня значно розширити свою програму вторинних санкцій щодо Росії, розглядаючи будь-яку іноземну фінансову установу, котра здійснює транзакції з російською компанією, що потрапила під санкції, як таку, що працює безпосередньо з військовою промисловістю Кремля.
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