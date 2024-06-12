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Нью-Делі вимагає від Кремля повернути завербованих громадян після смертей двох індійців в армії РФ
18:14 12.06.2024 |
Двоє громадян Індії, які воювали на боці Росії у війні проти України, загинули. На тлі цього Нью-Делі закликало Москву достроково звільнити та повернути додому інших індійців, які перебувають у складі ЗС РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Індії.
Як заявили у відомстві, посольство Індії в Москві "чинило тиск" на російську владу, зокрема, на Міноборони країни щодо якнайшвидшого повернення репатріації тіл.
На цьому тлі індійські дипломати "рішуче звернулися" до посла Росії в Нью-Делі та Кремля щодо дострокового звільнення зі служби й повернення всіх громадян Індії, які зараз перебувають у складі російської армії.
"Індія також вимагає підтвердженого припинення будь-якого подальшого вербування наших громадян російською армією. Така діяльність не буде відповідати нашому партнерству", - йдеться у повідомленні.
У Міністерство наголосили на необхідності індійців бути обережними під час пошуку роботи в Росії.
Росія вербує іноземців для війни в Україні
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, як РФ погрожує мігрантам та іноземним студентам депортацією, якщо вони не погодяться їхати на війну проти України.
Також росіяни намагались вербувати сербів та українців, що проживають на окупованих територіях.
Перед тим стало відомо, що Росія завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії для війни в Україні. Крім того, загарбники звозять на окуповану територію найманців з Куби та Непалу.
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