Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС запровадить мита на китайські електромобілі у розмірі до 25%

 

Європейська Комісія планує оголосити китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, які можуть сягнути близько 25%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Особа, знайома з дискусіями в Брюсселі, повідомила, що цифри ще не остаточні. Чиновники з кількох країн-членів ЄС заявили, що очікують, що тарифи становитимуть 25%, а деякі компанії можуть зіткнутися з ще вищими витратами на імпорт", - пише агентство.

Тарифи очікують ввести 4 липня, а Китай вже висловив готовність до відповідних заходів у сферах сільського господарства, авіації та автомобілів з великими двигунами.

Акції, пов'язані з китайськими виробниками електромобілів, знизилися в Гонконзі напередодні рішення ЄС. Цього тижня акції Geely Automobile Holdings і Xpeng Inc. впали приблизно на 8%, в той час, як лідер сектора BYD Co. втратив близько 3%.

Хоча ці заходи спрямовані на китайських автовиробників, таких як BYD і Geely Automotive Holdings Ltd., вищі ставки - з нинішніх 10% - торкнуться і низки західних автовиробників, на чолі з Tesla, яка постачає Model 3 з Шанхаю в Європу, а також BMW AG і Renault SA.

Нинішній збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4441
  0,0737
 0,18
EUR
 1
 43,5320
  0,0726
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2528  0,01 0,02 40,8968  0,01 0,02
EUR 43,4628  0,02 0,06 44,2908  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4050  0,16 0,41 40,4450  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес