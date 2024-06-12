Газпром програв 13 млрд євро своєму колишньому німецькому партнеру Uniper

Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма 7 червня дозволив німецькій компанії Uniper розірвати довгостроковий контракт з Газпромом і присудив їй 13 млрд євро компенсації за недопостачання газу з середини 2022 року. Про це повідомила пресслужба Uniper.

Німецька компанія негайно скористалася отриманим правом на розірвання контракту і таким чином юридично припинила свої відносини з Газпром Експортом.

Uniper не дуже розраховує на компенсацію, визнав Майкл Льюїс, CEO компанії.

"Розірвання контрактів з Газпром Експортом - це чергове послідовне рішення за останні три роки. За цей час Uniper списала свої частки у фінансуванні газопроводу Nord Stream 2 й у російській дочірній компанії Unipro, завершила російські контракти на постачання вугілля. Весь цей час Uniper наполегливо працювала над диверсифікацією свого газового бізнесу і зараз має хороші позиції завдяки глобальному портфелю СПГ і трубопровідним постачанням газу з різних регіонів", - вказав він.

Uniper найбільше постраждала від газової війни, яку Росія розв'язала проти Євросоюзу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У середині 2022 року Росія почала зменшувати завантаження Північного потоку, а потім зупинила його повністю. Uniper, яка імпортувала російський газ Північним потоком, довелося купувати газ на спотовому ринку за цінами, які тоді підскочили до рекордних значень. Через це вона ледь не збанкрутувала - її врятував уряд Німеччини, націоналізувавши й вливши 29 млрд євро.

У листопаді 2022 року Uniper вирішила позиватися проти Газпрому до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма.