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США розширять заборону на продаж чіпів та інших товарів до Росії, - Reuters
10:05 12.06.2024 |
Уряд США планує 12 червня оголосити про ширші санкції на продаж чипів та інших товарів на територію Росії. Метою будуть компанії із Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ці кроки є частиною широкого прагнення адміністрації президента Джо Байдена відповісти на спроби Росії обійти західні санкції та придушити її військові дії проти України.
За словами джерел, адміністрація США оголосить, що розширює існуючий експортний контроль, включивши до нього товари під американськими брендами, а не тільки вироблені в Сполучених Штатах. Воно визначить компанії із Гонконгу, які доставляють товари до Москви.
Представник Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам, що Вашингтон оголосить про нові санкції та експортний контроль проти Росії.
Ця новина з'явилася в той момент, коли президент США Джо Байден готувався вирушити на саміт у південній Італії з лідерами інших демократичних країн "Великої сімки".
Одне з джерел повідомило, що одним із головних пріоритетів для лідерів G7 є посилення підтримки України, яка ось уже третій рік чинить опір російському вторгненню, і роззброєння російської військової машини.
Офіційні особи США висловили розчарування з приводу зростання торгівлі Китаю з Росією, яка дозволяє Москві продовжувати озброювати свою армію. Експорт з Китаю та інших країн верстатів та іншого виробничого обладнання допомагає країні виробляти зброю, яку вона раніше імпортувала, повідомили два джерела, знайомі із ситуацією.
Зміни необхідні розширення визначення американських товарів, які підпадають під експортний контроль, кажуть вони, враховуючи, що Москва зараз переключила всю свою економіку на війну.
Даліп Сінгх, заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки, минулого тижня повідомив Центру нової американської безпеки, що президент України Володимир Зеленський має зустрітися з лідерами G7, щоб наголосити на важкій ситуації, в якій опинилися українські сили в їх боротьбі проти Росії.
Вашингтон також готовий оголосити про нові суттєві санкції проти фінансових установ та небанківських організацій, які є частиною "каналів постачання технологій і товарів", які постачають російську армію, повідомили джерела.
Раніше повідомлялося, що лідери країн G7 планують направити китайським банкам "жорстке попередження" про наслідки допомоги Москві в обході санкцій за війну проти України.
Як заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейємо, американським компаніям також необхідно посилити контроль за дотриманням санкцій, щоб Москва не отримувала товарів подвійного призначення.
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