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Вибори у Франції: ліві об'єднались, щоб подолати Макрона і ультраправих
09:41 12.06.2024 |
Французькі ліві напередодні дострокових виборів у Франції у рекордно короткі терміни домовились про формування альянсу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.
Домовленості про утворення альянсу під назвою "Народний фронт" партії досягли через сім місяців після розпаду колишнього лівого альянсу - Нового народного екологічного і соціального союзу (NUPES).
У понеділок, 10 червня, про коаліцію оголосили чотири лідери основних лівих партій: Марін Тондельє ("зелені"), Олів'є Фор (соціалісти), Фаб'єн Руссель (комуністи) і Манюель Бомпар ("Нескорена Франція").
Політики заявили, що "Народний фронт" об'єднає "всі сили гуманістичної лівиці, профспілок, асоціацій і громадян". Але залишається відкритим питання про те, хто очолить альянс на дострокових виборах, оголошених президентом Макроном. Коаліція "Народного фронту" заявила, що висуватиме єдиних кандидатів вже у першому турі.
"Ми висловлюємо готовність разом розпочати цю боротьбу, щоб запропонувати альтернативу політиці Емманюеля Макрона та боротися з ультраправими расистами", - сказав Манюель Бомпар після досягнення угоди.
Лівий альянс NUPES був створений на парламентських виборах 2022 року, але згодом розпався, оскільки більшість лівих партій критикували домінування у русі "Нескореної Франції".
Нагадаємо, раніше дві французькі ультраправі партії - "Реконкіста" та "Національне об'єднання" - припинили переговори про об'єднання на дострокових виборах менше ніж через 24 години через розбіжності.
Соцопитування свідчать, що ультраправе "Національне об'єднання" має усі шанси виграти дострокові вибори, але без абсолютної більшості. Макрон уже заявив, що не піде з посади президента у разі перемоги ультраправих.
Макрон розпустив парламент Франції 9 червня через поразку його партії на виборах у Європарламент. Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).
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