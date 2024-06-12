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АНАЛІТИКА

Парламент Норвегії схвалив 140 млрд євро інвестицій в оборону до 2036 року

 

Стортинг - норвезький парламент - 11 червня одноголосно схвалив довгостроковий план розвитку Збройних сил Норвегії до 2036 року, який передбачає рекордне збільшення оборонних витрат.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NRK.

План передбачає, що до 2036 року Норвегія витратить 1,635 трильйона норвезьких крон (близько 140 мільярдів євро) на різні оборонні цілі - це на 611 мільярдів крон більше, ніж планувалось до цього.

Рішення, ухвалене в Стортингу, містить заходи, які доповнюють представлену у квітні пропозицію уряду Норвегії.

Серед них - додаткова система протиповітряної оборони дальнього радіусу дії для захисту Осло, закупівля шести, а не п'яти нових підводних човнів, а також поліпшення пенсійних умов, що забезпечить збільшення набору військовослужбовців.

Крім того, парламент Норвегії вимагає від уряду щорічно звітувати про стан і хід виконання довгострокового плану.

Передбачається, що новий оборонний план призведе до збільшення кількості призовників і резервістів, а також збільшення кількості бригад у сухопутних військах Норвегії з однієї до трьох.

Збільшення оборонних витрат дозволить Норвегії досягти цільового показника НАТО у 2% від ВВП на оборонні витрати вже у 2024 році - на два роки раніше, ніж планувалось.
Ключові теги: Норвегія
 

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