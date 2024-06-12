Уряд ФРН надасть Україні 100 млн євро на охорону здоров'я

Уряд Німеччини направить близько 100 мільйонів євро на програми у сфері охорони здоров'я в Україні, а саме - на заходи психічної та психосоціальної реабілітації. Про це на Конференції з відновлення України у Берліні у вівторок, 11 червня, повідомив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах (Karl Lauterbach).

"Кривава агресивна війна Путіна не лише забрала багато життів і поранила незліченну кількість людей. Постійні страждання, втрата близьких і драматичний досвід травмують цілі покоління", - зазначив Лаутербах, цитує AFP. Міністр наголосив, що в Україні є діти, "чиї перші спогади пов'язані з бомбардуваннями"."Це ті перспективи, яких має ця сильна і вражаюча країна", - додав він.

За даними німецького міністерства охорони здоров'я, 65 мільйонів євро зі 100 мільйонів євро призначені на відновлення психічного здоров'я та психосоціальну підтримку. 12 мільйонів євро виділять на партнерство лікарень, у тому числі на телемедичну допомогу в цій сфері, і 20 мільйонів євро - на медичні заклади, що спеціалізуються на роботі з жінками. Додаткові кошти також будуть використані для посилення телемедичного співробітництва, тобто використання комп'ютерних та телекомунікаційних технологій для обміну медичною інформацією.