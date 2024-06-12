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АНАЛІТИКА

Країни Балтії відключаться від єдиної з РФ і Білоруссю енергосистеми у 2025 році

 

Країни Балтії 8 лютого 2025 року відключать свої електросистеми від єдиної системи з Росією і Білоруссю, а з 9 лютого підключаться до європейської електромережі.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

"Процес десинхронізації, який тривав близько 20 років, завершиться після того, як оператори електроенергетичних систем Естонії, Латвії та Литви оголосять Росії та Білорусі, що вони більше не будуть продовжувати роботу в спільному синхронному просторі з нового річного періоду, що розпочинається 8 лютого", - повідомив журналістам заступник міністра енергетики та мінеральних ресурсів Естонії Яанус Уйга.

9 лютого країни Балтії через литовсько-польське з'єднання підключаться до континентальної європейської електромережі. Вартість усього проєкту становить 1,6 млрд євро. Три чверті витрат покриваються з бюджету Європейського союзу.

Латвія, Литва та Естонія - останні країни Євросоюзу, які ще не приєдналися до континентальної європейської мережі.

Наразі всі три країни Балтії входять до БРЕЛЛ (електричне кільце Білорусь-Росія-Естонія-Латвія-Литва), частоту в якому підтримує російський системний оператор.

Як очікується, у серпні 2024 року країни Балтії офіційно повідомлять про свій вихід із БРЕЛЛ, а синхронізація з континентальною європейською енергосистемою відбудеться в лютому 2025 року. Раніше синхронізація планувалася на кінець 2025 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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