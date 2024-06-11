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АНАЛІТИКА

Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2026 року

 

Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік - з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба комісії у вівторок, пише "Європейська правда".

Безпечні та довготривалі умови для повернення людей в Україну наразі не створені з огляду на продовження російських атак на цивільну та критично важливу інфраструктуру по всій Україні, тому комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються, і що його слід продовжити ще на один рік.

Кінцевою метою є забезпечення того, щоб усі ті, хто рятується від російської агресії, могли знайти захист в ЄС, і щоб ті майже 4,2 мільйона осіб, які вже користуються тимчасовим захистом в державах-членах ЄС, були забезпечені якомога більшою стабільністю за нинішніх обставин.

Директива про тимчасовий захист надає українцям право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальну допомогу, медичну та іншу допомогу.

Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям мігрантів.

Комісія представить пропозицію міністрам на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Після цього Рада має офіційно ухвалити пропозицію.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одностайним рішенням держав-членів, і вона була автоматично продовжена на один рік, а потім Рада продовжила її ще на один рік до 4 березня 2025 року.

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина - діти.
 

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