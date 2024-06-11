Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд

Останні десятиліття Дубай вражає світ дивами сучасної інженерії: найвищий у світі хмарочос "Бурдж Халіфа", найрозкішніший у світі готель "Бурдж-аль-Араб" та унікальний штучний острів Палм-Джумейра, побудований вздовж берегової лінії.

Однак не всі амбітні проєкти мали успіх.

20 років тому у Дубаї почали будувати штучний архіпелаг з 260 островів, контури яких нагадують континенти Землі.

Острови назвали на честь різних країн, міст, а також відомих людей: Австралія, Буенос-Айрес, острів Міхаеля Шумахера.

Сам Архіпелаг отримав ефектну назву - The World, "Світ".

Однак за 20 років лише одиниці з його "країн" заселені.

Чому ж забуксував амбітний проєкт, на який Дубай витратив 15 млрд доларів?

Так мав виглядати The World

The World розташований приблизно за 4 км від узбережжя Дубая.

Він задумувався як розкішний житловий і туристичний проєкт, де кожен острів пропонує гостям познайомитися з різними культурами світу.

Деякі з островів спроєктовані як приватні резиденції, на інших планували розмістити готелі, ресторани, курорти, вілли та інші міські зручності.

Влада Дубая розраховувала у цьому на підтримку приватних інвесторів.

The World мав стати ще більш амбітним проєктом, ніж "Палм-Джумейра"

Розробкою займалась корпорація Nakheel - найбільший державний девелопер Дубая.

Вони щойно завершили будівництво штучного острова "Палм-Джумейра" з 4000 розкішними об'єктами нерухомості та десятками готелів.

The World мав стати ще більш амбітним проєктом, який збільшував довжину міських пляжів приблизно на 230 кілометрів.

Була надія, що це також збільшить потік туристів.

Проєкт анонсував у 2003 році правитель Дубая шейх Мохаммед бін Рашид аль Мактум.

Як будували архіпелаг

Того ж року Nakheel розпочав роботу над the World.

За допомогою цілої флотилії спеціальних кораблів за чотири кілометри від берега намили 260 нових островів.

Для цього знадобилося 321 млн кубометрів морського піску (пісок з пустелі за своїми характеристиками не підходив, оскільки швидко розмивався) і мільйони тонн каміння.

Екологи кажуть, що підводні роботи завдали шкоди кораловим рифам у Перській затоці. Однак Nakheel найняв морських біологів для їх реконструкції та реабілітації.

Що пішло не так?

Nakheel завершила будівництво у 2008 році й заявила, що продала 70% островів приватним забудовникам.

Однак роботи на островах зупинилися через масштабну фінансову кризу, яка почалася в Дубаї в 2007 році й тривала до 2010-го.

У Дубаї ціни на нерухомість суттєво впали, що змусило багатьох приватних забудовників призупинити чи скасувати свої плани.

Nakheel залізла у мільярдні борги. Проблеми компанії вдалося вирішити лише у 2009 році, коли Дубай отримав від сусіда Абу-Дабі кредит у 10 млрд доларів. Частина цих грошей пішла на сплату боргів Nakheel.

Що збудували на The World?

Щоб привернути увагу до проєкту, компанія Nakheel розмістила виставковий будинок на острові Лапландія та подарувала один з островів чемпіону світу Формули-1 Міхаелю Шумахеру на знак визнання його успіху.

У 2012 році на острові Ліван відкрився пляжний клуб Royal Island.

А у 2022-му запустили курорт Anantara World Islands з готельними номерами, люксами, віллами та спа-центром.

Однак решта островів залишаються пустими.

Майже весь архіпелаг залишається незабудованим

"Одна з великих проблем The World полягає в тому, що, на відміну від інших штучних островів, він не має фізичного зв'язку з Дубаєм", - каже Аластер Боннетт, професор географії в університеті Ньюкасла.

"Там немає ані мосту, ані дорожнього сполучення, якими можна дістатися до островів на авто".

Це означає, що забудовникам важко доставляти робітників і матеріали на будівельні майданчики, а також забезпечувати острови водою й електрикою.

Єдиним транспортом, яким відвідувачі можуть дістатися островів, є паром.

Що далі?

Останні десять років проєктом займається найбільший в ОАЕ європейський забудовник Kleindienst Group.

Вони створили на островах архіпелагу комплекс "Серце Європи" - серію розкішних готелів, приватних маєтків і плавучих вілл у європейському стилі.

Родзинкою комплексу стала вулиця, де відвідувачі у надто спекотну погоду зможуть прогулятися під штучним дощем.

Комплекс планують відкрити у 2026 році.

Спочатку передбачалося, що кожен острів матиме власну електрику та воду, але це виявилося дорого і непрактично.

Тому Nakheel хоче об'єднати всі 260 островів у "континенти", щоб вони мали спільне водовідведення та інші комунікації.