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АНАЛІТИКА

У Фінляндії внутрішній рейс не зміг приземлитися в місті на сході через перебої з GPS

 

Вранці 11 червня рейс з Гельсінкі до міста Йоенсуу на південному сході Фінляндії не зміг приземлитися в аеропорту призначення через перебої з GPS і полетів назад.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Рейс авіакомпанії Finnair з Гельсінкі до Йоенсуу, звідки до кордону з Росією трохи більше 60 км, мав сідати в аеропорту призначення о 7:40, проте не зміг цього зробити.

"Літаку не вдалося приземлитися через втручання в роботу GPS", - прокоментував представник Fintraffic Тапіо Нурмела.

Літак приблизно чверть години кружляв біля Йоенсуу у сподіванні, що ситуація покращиться, але врешті полетів назад до столиці.

У зв'язку з цим скасували і зворотний рейс з Йоенсуу до Гельсінкі, який мав виконувати той самий борт.

В районі аеропорту Йоенсуу і раніше помічали проблеми з втручанням у роботу GPS, але у попередніх подібних випадках літакам все ж вдавалося приземлитись.

Нагадаємо, це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. У травні через аналогічну проблему Finnair призупиняла рейси до естонського Тарту.

На початку травня МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS.

10 червня Фінляндія заявила про перше за останній рік порушення її повітряного простору російським військовим літаком.

 

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