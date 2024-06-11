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У Фінляндії внутрішній рейс не зміг приземлитися в місті на сході через перебої з GPS
12:24 11.06.2024 |
Вранці 11 червня рейс з Гельсінкі до міста Йоенсуу на південному сході Фінляндії не зміг приземлитися в аеропорту призначення через перебої з GPS і полетів назад.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Рейс авіакомпанії Finnair з Гельсінкі до Йоенсуу, звідки до кордону з Росією трохи більше 60 км, мав сідати в аеропорту призначення о 7:40, проте не зміг цього зробити.
"Літаку не вдалося приземлитися через втручання в роботу GPS", - прокоментував представник Fintraffic Тапіо Нурмела.
Літак приблизно чверть години кружляв біля Йоенсуу у сподіванні, що ситуація покращиться, але врешті полетів назад до столиці.
У зв'язку з цим скасували і зворотний рейс з Йоенсуу до Гельсінкі, який мав виконувати той самий борт.
В районі аеропорту Йоенсуу і раніше помічали проблеми з втручанням у роботу GPS, але у попередніх подібних випадках літакам все ж вдавалося приземлитись.
Нагадаємо, це вже не перший подібний інцидент у регіоні за останній час. У травні через аналогічну проблему Finnair призупиняла рейси до естонського Тарту.
На початку травня МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах РФ у зв'язку з почастішанням збоїв у роботі GPS.
10 червня Фінляндія заявила про перше за останній рік порушення її повітряного простору російським військовим літаком.
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